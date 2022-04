Fora do ‘BBB 22’, Eslô recebe notícia bombástica e fica em choque; entenda

Eslovênia deixou o “BBB 22″ e, como muitos ex-participantes do reality show da Globo, começou a receber muitas notícias sobre como foi sua permanência na casa. Mas, uma notícia drástica acabou abalando a ex-sister, que foi a 11ª eliminada.

Após deixar a casa, Eslô descobriu que o ex-BBB Rodrigo Mussi estava internado, em estado grave, após sofrer um acidente de carro, em São Paulo. A informação deixou a modelo muito abalada, já que no dia do acidente, os moradores da casa do “BBB 22″ perceberam que Tadeu Schmidt estava estranho.

Eslovênia descobre sobre 'maldição' Globoplay (Reprodução)

Eslovênia usou suas redes sociais para se manifestar, pela primeira vez, sobre o choque ao saber, pela produção do programa da Globo, que o amigo de confinamento estava no hospital.

“Assim que eu saí do programa, o pessoal do BBB falou comigo. Eu nem tinha chegado ao hotel ainda. Eles são muito cuidadosos com a gente. Me informaram tudo que aconteceu. Fiquei muito assustada. Foi uma das primeiras informações que eu tive e mesmo eles tendo muito cuidado em falar comigo sobre tudo, pra mim foi um momento bem delicado”falou a ex-sister.

LEIA TAMBÉM: Torcida de Arthur faz campanha por quarto secreto e memes invadem as redes sociais

Ela ainda comentou que conversou com o irmão de Rodrigo Mussi para saber sobre o estado de saúde do ex-brother: “Chorei muito, fiquei muito aflita, mas tentei me apegar às pequenas e boas notícias que estão aparecendo, que o Rodrigo tá melhorando. Tô em contato com Diogo, irmão dele, falei com ele quase agora. Tô pedindo sempre notícias”.

No stories do Instagram, Eslô falou ainda que Rodrigo é uma pessoa extremamente especial e que tem um coração imenso: “É um menino muito bom, tenho certeza que vai sair dessa. Tô torcendo muito por isso”.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

A eliminada do “BBB 22″ pediu ainda para que os seguidores façam uma corrente de oração para que Rodrigo consiga se recuperar: “É o momento da gente rezar muito, mandar energias positivas .Prefiro me apegar hoje ao sentimento de que vai, sim, dar tudo certo e a partir disso, vamos mandar energia boa e vai ficar tudo bem. Certeza que Deus está com ele... Todo dia eu vou querer saber como ele tá. Ele vai melhorar, vai sair dessa, se Deus quiser”, finalizou a modelo.

Rodrigo Mussi sofreu acidente de carro na última quinta-feira (31), em São Paulo, e precisou passar por duas cirurgias. O anúncio oficial aconteceu durante a transmissão ao vivo do “BBB 22″ na Globo. Ele segue em estado grave, mas tem apresentado melhora.

LEIA TAMBÉM: Mãe de Natália pediu para filha não fazer sexo ‘de jeito nenhum’ no ‘BBB 22′