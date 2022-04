Família real de Luxemburgo oferece residências reais para refugiados da Ucrânia

Desde que a invasão russa à Ucrânia começou, cerca de 3 milhões de refugiados já deixaram o país, de acordo com os dados da ACNUR. Nesse contexto, a família real de Luxemburgo anunciou que vai disponibilizar moradia para essas pessoas, a exemplo de outras casas reais como a da Bélgica e Holanda.

O primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, anunciou a decisão em uma entrevista coletiva em 29 de março, segundo o Royal Central. Bettel não especificou quando ou quais propriedades serão usadas.

“A princesa Stéphanie e o príncipe Charles estiveram esta manhã numa creche no Findel que tomaram a iniciativa de receber as mães 🇺🇦 com os seus filhos. No jardim, o Príncipe brincou com os pequenos que puderam desfrutar de bons momentos despreocupados”, informou um tweet do perfil oficial da casa real de Luxemburgo.

A família real de Luxemburgo é chefiada pelo grão-duque Henri e pela grã-duquesa Maria Teresa. Recentemente, a nora de Henri e Maria, a princesa Stéphanie, e seu neto de 22 meses, o príncipe Charles, visitaram mães ucranianas e seus filhos.

Doação da realeza britânica

No início de março, a Rainha Elizabeth II confirmou uma ajuda emergencial para os refugiados ucranianos que fogem do país após a invasão russa. O Palácio de Buckingham não forneceu maiores detalhes, justificando que a doação da monarca se tratava de um assunto privado mas, de acordo com o jornal britânico The Sun, a doação da Rainha foi destinada ao Disasters Emergency Committee (DEC) Ukraine Humanitarian Appeal.

O valor não foi revelado e a instituição agradeceu à Rainha publicando uma informação no Twitter.

De acordo com o DEC, a estimativa é de que mais de 4 milhões de ucranianos fujam do país nos próximos dias. Essa organização é composta por 15 ONGs.