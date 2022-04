Mãe de Natália pediu para filha não fazer sexo ‘de jeito nenhum’ no ‘BBB 22′

Mãe de Natália reprova cenas de sexo da filha no 'BBB 22' (Reprodução/Globo)

Daniela Rocha, mãe de Natália do “BBB 22″, disse não ter gostado nem um pouquinho de saber que a filha teve relações sexuais dentro do reality show.

Em entrevista ao canal “De Cara com Douglas Nobre”, no YouTube, a mãe da sister contou que pediu para Nat não transar no programa. A designer de unhas, porém, não seguiu os conselhos da matriarca.

“Me incomoda, porque foi algo que combinei com ela. Eu falei pra ela segurar o máximo que ela puder. Mas é algo que eu também não posso questionar, é algo dela. É uma menina-mulher. Ela sabe o que ela tá sentindo, o que precisa no momento. Foi algo que eu sentei umas 100 vezes e falei: ‘Não faça de jeito nenhum’”, disse Daniela.

A mãe da sister disse acreditar que, aqui fora, o romance da filha com Eliezer não tem futuro. “Não, de jeito nenhum”, respondeu Daniela ao ser questionada.

Amizades tóxicas

Daniela também opinou ainda sobre a amizade de Nat com Lina e Jessilane. Segundo ela, trata-se de uma relação tóxica.

“Ela se apegou às meninas pra criar forças pra continuar. A Jessi, eu acho ela uma pessoa muito inteligente. Eu acho que por a Natália ter uma personalidade muito forte, ela e a Jessi às vezes entram em choque. Coisa de amigo mesmo. É uma amizade necessária, mas pra mim, tóxica”, disse.

Natália e ‘atitude de centavos’

Mais um jogo da discórdia movimentou a casa do “BBB 22″ na noite da última segunda-feira (4). Desta vez, os confinados precisavam escolher duas pessoas diferentes para receber as seguintes plaquinhas: “atitude de milhões” ou “atitude de centavos”.

Antes de o game começar, o apresentador Tadeu Schmidt disse que seria necessário que cada um justificasse sua escolha. “Caprichem”, brincou.

Gustavo e Pedro Scooby foram eleitos os brothers com “atitude de milhões”. Já Natália foi eleita a sister com o “jogo de centavos”.