Esta é a festa que Meghan e Harry estarão no final de semana

Meghan Markle e o príncipe Harry devem participar do próximo evento que reunirá celebridades nos Estados Unidos. Trata-se do casamento de Brooklyn Beckham, filho de Victoria Beckham e de David Beckham, com Nicola Peltz. De acordo com informações do The Sun, há especulações de que os Sussex estarão nesse evento, especialmente porque Victoria e David são seus amigos íntimos e estiveram no casamento real em 2018.

Segundo a imprensa britânica, o casamento do filho dos Beckham acontecerá no dia 9 de abril na “mansão à beira-mar em Palm Beach, Flórida” da família Peltz. Ainda segundo o The Sun, os Sussex estariam planejando uma viagem rápida, já que uma viagem da Califórnia para Flórida seria algo rápido.

Toda a especulação surgiu depois que Meghan e Harry não estiveram presentes na cerimônia religiosa em tributo ao príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II e avô de Harry, que faleceu no ano passado aos 99 anos. O evento aconteceu no dia 29 de março, onde membros da realeza britânica se reuniram na Abadia de Westminster para celebrar uma missa em ação de graças pelo príncipe Philip.

A cerimônia reuniu todos os membros seniores da realeza, incluindo o príncipe Andrew, em sua primeira aparição pública após o julgamento por abuso sexual nos Estados Unidos no começo do ano. Mas, isso não é tudo: especula-se que os Sussex tiveram uma razão adicional para não terem viajado para Londres.

E essa razão é a batalha judicial que o príncipe Harry enfrenta na justiça britânica para pedir proteção policial à sua família quando viajarem ao país. Os Sussex não recebem mais proteção policial na Inglaterra, como outros membros de alto nível da família real, forçando Harry a pedir ao governo que conceda à sua família um nível adequado de segurança.

A viagem para a Flórida seria totalmente possível e segura para Meghan e Harry, já que seus problemas de segurança são um problema específico na Inglaterra, onde Meghan em particular enfrentou uma enorme quantidade de assédio da imprensa.

A equipe jurídica de Harry explicou melhor, dizendo: “O Reino Unido sempre será a casa do príncipe Harry e um país em que ele quer que sua esposa e filhos estejam seguros. Com a falta de proteção policial, surge um risco pessoal muito grande. O duque e a duquesa de Sussex financiam pessoalmente uma equipe de segurança privada para sua família, mas essa segurança não pode replicar a proteção policial necessária enquanto estiver no Reino Unido. Na ausência de tal proteção, o príncipe Harry e sua família não podem voltar para sua casa”.