Cristiana Oliveira chama ‘Pantanal’ de novelão e fala sobre nova Juma Marruá

Em 1990, Cristiana Oliveira, que viveu Juma Marruá na primeira versão de “Pantanal”, falou sobre os seus sentimentos que surgiram ao ver a estreia do remake na Globo. Sem comprar com a sua atuação, a famosa chamou a trama de “novelão”.

Em um relato publicado na Folha de São Paulo, a atriz comentou que a atuação do novo elenco está linda e não poupou elogios aos membros da família Leôncio: “Renato Góes e Irandhir Santos assumiram os peões muito bem. E Paulo Gorgulho brilhou com seu rápido, mas marcante Ceci. Confesso que ouvir a voz dele falando do mesmo jeito que em 1990, quando interpretou Zé Leôncio e Zé Lucas, me deu um nó na garganta. Voltei no tempo”.

Joventino (Irandhir Santos) e José Leôncio (Renato Góes) no "Pantanal" (VICTOR POLLAK/Divulgação/Globo)

Outro ponto de destaque na primeira Juma Marruá da dramaturgia foi a magia das cenas criadas pela Globo, que destacaram a beleza região e o poder da natureza: “No primeiro capítulo deu para sentir a proposta da Globo em explorar essa beleza, homenagear a história original e contar a saga dos Leôncios e Marruás”.

Cristiana Oliveira ainda destacou que a novela tem tudo para dar certo, como vem acontecendo desde a estreia no dia 28 de março, quando substituiu “Um Lugar ao Sol”. Mas, também falou de sentimentos confusos.

Em "Pantanal", Cristiana Oliveira foi Juma, na primeira versão, e Alanis Guillen será na segunda (Reprodução)

“Foi emocionante. Tive vários sentimentos juntos e confusos. Saudosismo, tristeza por não poder voltar no tempo e reviver aquela história novamente. Mas a alegria é enorme e também o prazer em ter feito parte de uma das novelas mais marcantes da teledramaturgia brasileira. ‘Pantanal’ é parte da minha vida e sempre será. Já faz parte de mim. E sou grata a isso”.

Já sobre a nova Juma Marruá, que será vivida por Alanis Guillen, Cristiana Oliveira passou o bastão e mandou boas energias para a atriz estreante no horário nobre: “A nova Juma é tão linda, tão querida, ela sabe que estou torcendo por ela. A Juma de 1990 foi uma personagem puramente intuitiva. Acho que tive a intuição de que a Alanis ia ser uma linda Juma. E eu tenho certeza que ela vai ser, do jeito dela, com uma assinatura dela”, contou ela ao Splash.

