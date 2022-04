Ator principal de ‘Um Perfil Para Dois’ tem relação triste com o cinema

Após se consolidar como uma das principais estrelas da comédia francesa, o ator Pierre Richard resolveu se arriscar atrás das câmeras, como diretor - mas acabou fracassando e desistindo.

Richard é um dos protagonistas de “Um Perfil Para Dois”, filme exibido na “Sessão da Tarde” desta terça-feira (5), na TV Globo.

Na década de 1970, ele se tornou o rosto da comédia francesa, quando participou de uma série de filmes cômicos com personagens sonhadores.

É dessa época, por exemplo, seu maior sucesso, “Loiro Alto do Sapato Preto”, lançado em 1972. Por conta do papel, ele é conhecido até hoje como “Le Grand Blond” na França.

Mas tamanho sucesso não o isentou de uma frustração em sua carreira no cinema. Não demorou pra ele se encantar pela direção cinematográfica - mas, dessa vez, sem o mesmo sucesso.

Em 1997, ele dirigiu seu último filme “Droit dans le mur”, que foi massacrado pela crítica da época. Depois disso, Richard resolveu se dedicar apenas às representações em frente às câmeras.

“Eu não queria mais e só me culpei. Eu não estava dizendo ‘críticos bastardos, eles não entenderam’ porque eu fui o primeiro a dizer ‘você está certo!’. Não foi culpa do público também. Fazer um filme leva três anos: um ano e meio de escrita, seis meses – se você conseguir – de edição, dois meses de filmagem e três de edição, enfim, são três anos de sua vida. E então em uma manhã de quarta-feira às 11h, você é informado: ‘está morto’. E está cada vez pior. No passado, tínhamos uma chance... Agora, se não funcionar na primeira semana, você será tirado”, explicou o ator, em entrevista ao portal AlloCiné.

Desde que começou a atuar, Pierre Richard já foi visto em um total de 108 filmes. “Um Perfil Para Dois”, filme de 2017, está entre suas produções mais recentes.

