Ator de ‘The Last Kingdom’ relata momentos difíceis durante gravação da série

Mark Rowley como Finan, em 'The Last Kingdom' (Foto: Divulgação)

Já se foram algumas semanas desde que “The Last Kingdom” chegou ao fim, mas segue como uma das séries mais assistidas da Netflix no Brasil.

Recentemente, o ator Mark Rowley, que interpreta o personagem Finan, concedeu uma entrevista ao portal Express, em que aponta momentos de dificuldade durante a gravação da série.

“A equipe do ‘TLK’ é tão especial porque não se leva a sério. Todos nós rimos, todos tiramos sarro uns dos outros e somos todos uma grande e enorme equipe”, começou ele.

Rowley explicou que, apesar da proximidade, as gravações aconteciam em horários que dificultava o sono deles, especialmente de manhã.

“Nas manhãs em que você começa cedo, às vezes é muito difícil ter energia para o início do dia. Por isso, sempre colocamos música alta pela manhã. Não sei por que, mas recentemente tem sido música dos anos 80. Parece que eu poderia viver minha vida novamente, ter essa idade e estar nos anos 80″, contou.

O elenco ainda está se reunindo para a gravação do filme que dará a sequência final da série, “Seven Kings Must Die”, ainda sem data de lançamento.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: ‘The Last Kingdom’ levou grande investimento para país em que foi gravada, dizem produtores