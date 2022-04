‘Vamos com calma’, diz Eslovênia a Ana Maria Braga sobre romance com Lucas

Eslovênia, eliminada do “BBB 22″ no paredão do último domingo (3), participou nesta segunda-feira (4) do café da manhã do “Mais Você”, da Rede Globo e não escapou das perguntas de Ana Maria Braga sobre o jogo e o coração.

A apresentadora quis saber sobre a relação da ex-sister com Lucas fora do reality, e Eslô disparou na defensiva: Vamos com calma”.

A modelo - que não poderia ter escolhido outra cor de roupa senão rosa - disse que o casal deve entender melhor o sentimento aqui fora, já que dentro do reality show tudo fica muito intenso. “Vamos entender mais o que o outro sente, respeitando o coração um do outro”, disse.

A ex-sister revelou que os dois ainda não se encontraram após sua eliminação. “A gente conversou, quando eu voltar pro hotel vamos conversar mais. Eu não tive tempo, acredita?”, disse Eslô, que afirmou ainda estar com saudade.

Ana Maria relembrou a passagem de Lucas pelo matinal, em que o ex-brother disse que torcia pela vitória da amada e que a esperaria. “Que bonitinho”, reagiu Eslovênia.

A ex-sister disse ainda que nunca pensou que sairia do “BBB 22″ “casada” ao recordar a cerimônia celebrada por Tiago Abravael. “Imaginei que ia dar uns beijos, mas não que ia casar”, disse. Ela também usou a aliança de compromisso rosa durante o café da manhã, assim como Lucas.

Ana Maria sincerona

Durante o encontro, Ana Maria comentou sobre a dicção da pernambucana. “De vez em quanto no Jogo da Discórdia você começava a falar e eu não conseguia entender uma palavra daquilo que você falava”, disse a apresentadora, sem papas na língua.

Levemente sem graça, Eslô pediu desculpas. “Eu vou melhorar, Ana, prometo que vou me esforçar muito pra isso, misericórdia!”, aos risos. “Não sei como vocês conseguiram me entender”, completou.

Ana Maria falou sobre a dicção de Eslô e entender visões da ex-sister no jogo TV Globo (Reprodução)

Em outro momento, Ana Maria quis saber se ela e os demais integrantes do quarto lollipop não perceberam que algo não ia bem ao ver, semana após semana, os amigos indo embora.

“A gente começou a ter essa virada de chave quando realmente todo mundo do grupo estava saindo de primeira”, disse Eslô. “Eu me questionei muito o que estávamos fazendo de errado. E o que me incomodava era que eu não conseguia enxergar algo em comum [entre as eliminações]. E aqui fora não tive tempo de administrar todas as informações ainda, mas acho que também foi algo muito individual. Parece que cada um ali teve algo específico que o levou a ser eliminado”, afirmou.

Protesto

Ana Maria Braga usou o look de hoje para protestar, mais uma vez, contra os altos preços ao surgir com um colar de remédios.

“O aumento do preço dos remédios é o meu colar hoje. É um sinal de protesto ao nosso país. Quando você pensa que eu já usei tudo, agora é a vez dos remédios se tornarem artigo de luxo para uma população tão carente”, explicou a apresentadora.

Ana Maria lembrou que, na última sexta-feira (1º), o governo federal autorizou o reajuste nos medicamentos, que ficam até 10,89% mais caros, e que um em cada dez brasileiros consome cerca de cinco remédios simultaneamente.