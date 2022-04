Produtor de ‘Cavaleiro da Lua’ explica por que episódios são tão longos na nova série da Marvel

'Cavaleiro da Lua'. Foto: Reprodução Disney Plus.

‘Cavaleiro da Lua’ é a nova série da Marvel para a Disney Plus estrelada por Oscar Isaac que interpreta Marc Spector, um super-herói que tem transtorno dissociativo de identidade e uma delas é o Cavaleiro da Lua, um ex-soldado que recebe super-poderes de um Deus da Lua egípcio.

Além dele, o ator Ethan Hawke também atua como o principal vilão, Arthur Harrow, juntamente com um elenco que inclui May Calamawy, F. Murray Abraham, Gaspard Ulliel e Fernanda Andrade. A série estreou na semana passada no streaming. Veja o trailer.

Grant Curtis, produtor da série, explicou ao Collider porque ‘O Cavaleiro da Lua’ tem episódios muito mais longos do que a programação padrão do MCU. São cerca de 50 minutos para cada, sendo a série de 6 episódios. Curtis explica que a história é tão rica e complexa que eles tiveram certo trabalho para escolher em mais de 40 anos de quadrinhos o que adaptar para as telas.

“Tantos temas complexos para escolher que realmente tivemos problemas para nos conter em 45 minutos, mais ou menos, por episódio. Porque o que os escritores, desenhistas e artistas foram capazes de fazer ao longo dos anos foi fascinante e divertido, e apresentou um personagem muito rico e complexo. E o verdadeiro desafio disso não era o que acrescentar, mas, infelizmente, o que tirar”, disse Grant Curtis.

Ele continua: “E, a beleza disso é que todas as coisas ainda permanecem, e então algumas, com esse personagem, acho que os fãs vão gostar desse passeio em que os levaremos e eles vão querer ver mais”. Ele acrescentou ainda que ainda há muito espaço para o programa continuar a crescer além da primeira temporada.

O certo é que ‘Cavaleiro da Lua’ pode ser a série mais longa do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) a chegar ao Disney +. Além disso, sabemos que a duração dos longa-metragem atualmente continua a crescer com ‘Spider-Man: Sem volta para casa’, que tem 2 horas e 28 minutos, e ‘The Batman’ com 2 horas e 56 minutos.