‘Percy Jackson’: Novos detalhes sobre a série da Disney são revelados e produção promete suprir expectativas dos fãs

Pegue sua arma de semideus e se prepare para se despedir dos seus responsáveis, pois a chamada para o acampamento meio-sangue está mais próxima do que nunca. Neste domingo (3) o autor dos famosos livros de ‘Percy Jackson’, Rick Riordan, deu diversos detalhes de como está o andamento da nova série a ser produzida e entrar para o catálogo da Disney Plus.

Rick Riordan entregou algumas atualizações para o público sobre o andamento do roteiro, elenco e os processos criativos e de produção da trama infantojuvenil.

“O trabalho de script também está indo bem. Temos roteiros para os quatro primeiros episódios praticamente prontos e estamos trabalhando duro nos quatro restantes da primeira temporada. A sala dos roteiristas continua, mas agora tenho um cenário muito mais impressionante para nossas reuniões no Zoom”, escreveu o autor no blog.

O que sabemos até agora sobre a série de Percy Jackson

Apesar não haver previsão para o início das filmagens e estreia, Rick Riordan trouxe alguns adiantamentos sobre o universo do semideus adolescente mais conhecido do mundo.

Quanto ao trio principal de ‘Percy Jackson’, o martelo sobre quem serão os atores mirins ainda não foi batido. Entretanto, foi revelado que não está longe de isso acontecer.

“Elenco – sim, eu sei que é sobre isso que você quer ouvir. Acho que estamos muito perto de ter nosso trio principal de Percy, Grover e Annabeth, mas não posso anunciar nada até que tenhamos todas as aprovações necessárias, negócios fechados etc. ainda mais do que isso. Ser paciente!”, contou Rick Riordan.

O diretor James Bobin, indicado 11 vezes ao Emmy, tendo trabalhado outras vezes em parceria com a Disney, será o responsável pelo primeiro episódio de ‘Percy Jackson’.

Na adaptação da saga, a primeira temporada contará com 8 episódios que, de acordo com Rick Riordan, prometem suprir as expectativas dos fãs.