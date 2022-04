‘Pantanal’: Alanis Guillen promete não fazer uma cópia de Juma da novela de 1990

O remake da novela “Pantanal” trouxe para Alanis Guillen o desafio de interpretar Juma Marruá, protagonista da trama, a partir da segunda fase, que começará em breve. Mas, ao estrear, a atriz terá um grande problema, já que as comparações com Cristiana Oliveira, que viveu a personagem nos anos 1990, serão inevitáveis.

Buscando blindar um poucos os comentários que possam surgir nas redes sociais, Alanis já deixa claro que não pretende ser uma cópia da versão original de “Pantanal”, que foi exibida na extinta TV Manchete: “São atores, corpos, época, Brasil, um Pantanal diferentes. No caminho procuro não me manter presa ao que foi, mas procuro ser fiel à novela, que é atemporal”, refletiu a atriz.

Em "Pantanal", Cristiana Oliveira foi Juma, na primeira versão, e Alanis Guillen será na segunda (Reprodução)

Filha de Maria Marruá (Juliana Paes), a personagem será uma mulher-onça, como a mãe, e esse poder especial vai mexer com muitos personagens do remake, que foi escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original.

Para Alanis Guillen, que é uma estreante na trama das 21 horas da Globo, a personagem é complexa e precisou de muito estudo e, é claro, que assistir a Juma Marruá original fez parte deste processo: “Quando fui mergulhar, tive que fazer essa busca bem pessoal. O processo começou desde o teste, quando recebi a Juma e fui investigar o universo pantaneiro, sobre as onças e o que foi o ‘Pantanal’ daquela época”.

Alanis Guillen e Jesuita Barbosa vivem casal no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Alanis falou ainda que Juma demorou para surgir, já que ela mesma tinha que buscar maneiras de fugir das características criadas por Cristiana Oliveira, na primeira versão da novela “Pantanal”: “Aos poucos, essa personagem foi entrando no meu corpo, na minha voz, no meu gesto. Ir até o Pantanal foi essencial para descobrir mais sobre ela e o mentor desse universo”.

Além das questões familiares e de sobrevivência, Juma Marruá encontrará o amor em Jove (Jesuíta Barbosa), filho de Zé Leôncio, que se muda para a fazenda do pai, após anos de distância, já que sua mãe fugiu para o Rio de Janeiro e criou o rapaz na cidade grande.

Alanis Guillen viverá a Juma em Pantanal (Foto: Reprodução)

Juma mexe com outras novelas

A ideia de colocar uma atriz estreante como protagonista no horário das 21 horas deixou a Globo animada para mexer em outras produções da emissora e “Mar do Sertão”, uma das novas novelas, está na mira da direção.

Ainda em fase de produção, a trama deve apostar em um novo nome para os protagonistas. Os testes para a protagonista estão sendo realizados em segredo, para que nada seja vazado.

A trama tem como foco a seca infindável do sertão, as péssimas condições de vida que o povo carente está condenado e as heranças políticas de dinastias familiares que se perpetuam, principalmente nas pequenas cidades do Norte e Nordeste brasileiros.

