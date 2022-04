No remake de ‘Pantanal’, namorada de Jove mudará de nome e personalidade

Victoria Rossetti seráa uma caçadora da fama no remake de "Pantanal" (Reprodução)

A nova fase de “Pantanal” terá novos personagens na história das famílias Leôncio e Maruá. Além dos protagonistas Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), uma personagem da cidade grande vai chamar a atenção da audiência do remake, já que ela será a namorada do protagonista antes dele conhecer a menina-onça.

Na trama de Bruno Luperi, Nalvinha, personagem que foi de Flávia Monteiro, na versão original de “Pantanal”, muda de nome e ganha mais impulso para seguir na trama.

A primeira namorada do filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Madeleine (Karine Teles) se chama Nayara (Victoria Rossetti) e não será apenas uma menina mimada, mas uma caçadora da fama nas redes sociais. Desta forma, o autor consegue trazer a novela para os tempos atuais, sem perder um pouco do original.

Mas, o namoro entre Jove (Jesuíta Barbosa) e Nalvinha será por puro interesse dela, que descobre que o jovem faz parte da família Novaes e faz de tudo para aparecer ao lado da futura sogra, que acaba deixando o marido no Pantanal e volta a morar no Rio de Janeiro.

Estreante na TV, Victoria Rossetti avisa que será uma jovem superficial e sem juízo, na segunda fase do remake da novela: “Nayara tem uma fantasia romântica que desenha a relação dela com tudo. Ela é aquela menina que incentiva os amigos e quer fazer das histórias, dos filmes e das séries que vê e acredita, realidade. Ao mesmo tempo, é dedicada e responsável pelas coisas que pretende fazer. Isso tem me inspirado bastante”.

Na primeira versão, exibida em 1990 na extinta TV Manchete, a novela “Pantanal” trazia uma Nalvinha apenas mimada e que acabava sua trama quando Jove viaja para o conhecer o pai, José Leôncio. Mas, na versão da Globo, ela ganhou uma história própria, que pode ganhar fôlego e seguir por muito tempo no enredo de “Pantanal”.

Outro ponto de destaque da personagem de Victoria Rossetti será o ciúmes de Juma Marruá. Mas, diferente de Nalvinha, ele não vai ficar chamando o protagonista de gay (como foi na versão de Benedito Ruy Barbosa), mas vai usar outro artifício para falar mal do antigo namorado.

