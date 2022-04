Netflix deixa em segundo plano o filme de Will Smith após bofetada no Oscar

A Netflix cancelou o filme ‘Fast and Loose’, de Will Smith, após o incidente na cerimônia do Oscar 2022. Na noite do domingo, 27, o ator Will Smith protagonizou um dos momentos mais tensos de sua carreira, minutos antes de ganhar a estatueta de Melhor Ator na cerimônia da 94ª edição do Oscar. Durante a apresentação do humorista Chris Rock, que subiu ao palco para apresentar o Oscar de Melhor Documentário.

Will Smith literally Slapt Chris Rock on Stage for trolling Jada in the #Oscars? #willsmithchrisrock https://t.co/859CSc9y3v — Abdulkadir Nasidi (@Babanasidi01) March 28, 2022

Segundo informações do site especializado Deadline, o filme estava sob o comando do diretor David Leitch, que não intencionalmente, se afastou do projeto uma semana antes da cerimônia do Oscar. Ainda segundo o Deadline, Leitch teria aceitado o convite da Universal para dirigir o filme ‘Fall Guy’, estrelado por Ryan Gosling, que começa sua produção em agosto.

Uma fonte disse para o Deadline que a Netflix estava competindo com a Universal para ser o próximo projeto de Leitch, mas a Universal lançou uma proposta mais atrativa para o diretor. Segundo fontes, a Netflix fez um apelo urgente para que outro diretor assuma um projeto, já que Will Smith estava sendo cotado para ganhar o Oscar de melhor ator.

O que realmente aconteceu mas, após o incidente com o humorista Chris Rock, a Netflix teria agora colocado o projeto em segundo plano.

Sobre o que é ‘Fast and Loose’

O longa ‘Fas and Loose’ conta a história de um chefe do crime que perde a memória após um ataque. Juntando as pistas, ele descobre que liderou uma dupla identidade como um chefão rico e um agente falido da CIA.

Não há mais informações se a Netflix tentará colocar o projeto para frente com outro diretor.