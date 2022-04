José Loreto sobre nude com ator de Pantanal: ‘Precisamos acabar com esse pudor’

José Loreto, o Tadeu do remake de “Pantanal”, é um dos famosos que mais gostam de fazer posts sobre os bastidores da novela da Globo e, antes da estreia, ele já chocou a web com um nude ao lado de Jesuíta Barbosa, que interpreta Jove, na segunda fase da trama.

Após muitos boatos, o ator falou sobre a foto ousada, que foi postada no perfil oficial do Instagram. Ao jornal O Globo, ele disse: “Estávamos na casa do Almir Sater. Todo domingo a gente tentava curtir lá. Ele fazia feijoada. A gente ficava se banhando no rio. E nesta foto resolvemos tirar a sunga. Acho que precisamos acabar com esse preconceito, com esse pudor todo”.

Atores do elenco principal de "Pantanal" aparecem sem roupa no set de filmagem (Reprodução/Instagram)

O ator falou ainda sobre o seu relacionamento com Jesuíta fora dos bastidores da novela da Globo: “Somos amigos, fazemos irmãos, temos afeto. Acho que é uma forma de quebrar padrões. Para nós, foi tão natural e leve. É até estranho repercutir assim”, afirmou o famoso, que morou um período no Mato Grosso do Sul, onde muitas cenas foram gravadas.

Durante este período, José Loreto vivenciou de perto como é a rotina de um peão : “Foi no Pantanal que eu aprendi a ser peão mesmo. Eu ia para a lida com eles, tomava café junto. Fui aprendendo e fazendo. No início, foi bem duro, porque não é algo natural. Está bem longe do meu universo. Saía de manhã e voltava depois do pôr do sol, lá pelas 19 horas. É um trabalho muito árduo”.

Ele contou ainda sobre os bastidores da fazenda de Almir Sater, onde parte da novela foi gravada: “Os atores ficavam numa casinha numa fazenda, afastada da sede. A gente andava sempre com medo de esbarrar sem querer num rabo de jacaré, numa cobra, por exemplo. Tínhamos que ir com lanterna e facão, como os personagens”.

