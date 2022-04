Isis Valderde fala sobre a nova fase de solteira: relembre reações na internet sobre o término de seu casamento

Em conversa com a revista Quem, a atriz Isis Valverde, 35, falou sobre como está sendo ser solteira, após terminar o casamento com André Resende, 42, o empresário e modelo. Como fruto do relacionamento, o casal gerou Rael, que hoje tem 3 anos de idade.

“Acho que está sendo de reinvenção. A gente está sempre ressignificando coisas da vida e acho que esse é um momento de ressignificação. Como eu sempre disse: termina uma fase para começar uma nova carreira, uma nova vida, uma nova história, um novo projeto? A vida é feita de ciclos e a gente tem que aceitar isso lindamente, de coração aberto, mesmo”, contou a atriz.

Veja mais: Após 10 anos de estreia, relembre cenas memoráveis de Carminha em ‘Avenida Brasil’

Já nas redes sociais, assim que o fim do casamento da atriz foi anunciado, foram gerados diversos comentários sobre a atriz estar solteira. As reações do público foram de surpresa, mas também o Isis Valverde estar na pista marcaram lugar.

Confira algumas das reações:

Ísis Valverde se separou // eu sabendo que não tenho chance alguma com ela pic.twitter.com/kddCdJLeiv — Luuh🇾🇪✨ 🍞 (@Cilia2908) February 23, 2022

Isis Valverde se separou. Chegou a minha hora, família 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Marcelo Ramos (@marceloramos_) February 23, 2022

Isis Valverde, acabei de ver que você se separou, uma pena pra você pois agora estou namorando e bem feliz com isso. Para de me chamar! Ok? — Murilo (@murilo_lini) February 23, 2022

passada que a Isis Valverde se separou do marido, realmente as aparências enganam — 𝙩𝙖𝙣𝙚𝙭 (@taniabeatriz27) February 23, 2022

Gente como assim a Isis Valverde se separou do cara lá?????? — Fabiano🧠 (@Fabianorochx) March 21, 2022

A nova fase de solteira de Isis Valverde

Ao falar sobre a possibilidade de um novo amor, Isis brincou com sobre candidatos e revelou estar focada em outras coisas.

“Se você tiver o telefone deles, você me manda! (risos). Eu acabei de terminar um casamento de seis anos, estou focada no meu filho, sabe? Estou focada em outras coisas, na minha carreira, nos meus projetos”, disse ela.

Os planos da atriz não param por aí.

“A gente tem umas audições que sempre vêm ‘pro’ Brasil, acho que todo mundo sabe disso, e se vier está ótimo, mas eu realmente tenho planos para estudar. Eu amo muito a minha arte, nunca quis parar de fazer coisas para engrandecer meu trabalho e acho que estudar é uma delas. Acho que estudar é o que traz para todos nós, independentemente da carreira, uma gratificação no final”, contou.

“É você falar ‘cara, estudei muito e consegui aquilo!’. Quero me reinventar sempre, focada em bons papéis, seja lá [no exterior], seja aqui, sempre estou procurando papéis que me tirem algo diferente do que vocês já viram”, completou.