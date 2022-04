“Havia muito a aprender, muito a cavar”, Jared Leto diz como se preparou para ‘Morbius’

‘Morbius’, que estreou no dia 30 de março no Brasil, é um filme da Sony Pictures em associação com a Marvel e apresenta o personagem Dr. Michael Morbius pela primeira vez na telona. O filme é estrelado pelo ator Jared Leto, o mesmo que viveu o Coringa em ‘Esquadrão Suicida’ de 2016.

Este é o mais novo filme do Universo Cinematográfico do Homem-Aranha da Sony e gira em torno de Michael Morbius, um médico premiado com uma doença rara no sangue. Em sua busca desesperada por uma cura, ele faz um teste: une seu DNA com o de morcegos vampiros, chegando a desenvolver uma forma de vampirismo.

Dirigido por Daniel Espinosa, o longa também traz no elenco Adria Arjona como o par romântico de Morbius. Ela interpreta Martine Bancroft. Também temos o ator Jared Harris como o zelador Emil Nicholas e Matt Smith como o amigo-irmão de Morbius, Milo.

Em uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter, Jared Leto relatou o processo de desenvolvimento pelo qual passou para entrar em seu personagem. Ele explicou como fez sua pesquisa sobre o material de origem da Marvel, aprendendo sobre o anti-herói dos quadrinhos.

“Eu mergulhei fundo no material de origem e havia uma tonelada dele. Esse personagem foi escrito desde, você sabe, nos anos 70, e então havia muito a aprender, muito a cavar. É aí que você apenas deixa sua imaginação tomar conta. Esta é a primeira vez que esse personagem está na tela, eu estava animado por ter essa oportunidade”, disse Jared Leto.

O ator é conhecido por ir ao extremo quando se trata de seu processo de atuação. Quando ele interpretou o Coringa no ‘Esquadrão Suicida’ de 2016 para a DC, sua atuação incomodou muitas pessoas, e esse filme também foi recebido com críticas negativas. No IMdb, a nota registrada até o momento é de 5,2, em uma escala que vai de 1 a 10.

A Sony tem mais alguns filmes planejados para seu universo cinematográfico de personagens da Marvel e confirmou que um filme ‘Madame Web’ está em produção. O longa será dirigido por S.J. Clarkson e estrelado por Dakota Johnson.

Muitos estão especulando que os caminhos da Sony Pictures estão levando a uma eventual reunião do Sexteto Sinistro, um grupo de vilões que o Homem-Aranha terá que enfrentar. Aparentemente confirmados como parte desta equipe já estão: Michael Morbius e Adrian Toomes/Vulture de Michael Keaton.