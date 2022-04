Fotos revelam quem é a nova namorada famosa do ex-BBB Bil Araújo

Bil Araújo, vice-campeão do reality show “A Fazenda 13″ e ex-participante do “BBB 21″, anunciou que chegou ao fim a sua vida de solteiro. Pelas redes sociais, o modelo mostrou quem é a sua nova namorada.

Para a surpresa dos fãs, ou não, Bil está namorando Erika Schneider, que também participou do reality rural da Record TV. Ambos publicaram em suas redes sociais o momento do “sim”.

“Sim mil vezes”, postou ela em um carrossel de fotos no Instagram. “Estou namorando”, gritou ela em vídeo. Vale lembrar que durante a 13ª edição do “A Fazenda”, a convivência entre os famosos era conturbada.

Erika é a primeira ex-Fazenda com quem Bil Araujo se envolveu, quando o programa chegou ao fim, ele e Marina Ferrari acabaram sendo pegos aos beijos durante a festa Natal da Vila, de Carlinhos Maia.

O casal deixou o isolamento do reality, mas as especulações sobre a inclusão dos dois na próxima edição do Power Couple Brasil já começavam a surgir naquela época. Agora, porém, Bil consolida sua união com Erika.

Power Couple

A Record TV definiu quem vai apresentar a próxima temporada do “Power Couple Brasil”, que tem estreia prevista para maio deste ano: Adriane Galisteu, que comandou a 13ª edição do “A Fazenda″.

Adriane Galisteu apresenta o "Power Couple Brasil" (Reprodução/Record TV)

Com um contrato de três anos exclusivos com a emissora, a apresentadora está em alta desde o fim do reality show rural e, por isso, seguirá na próxima edição do programa que reúne casais famosos em uma disputa cheia de jogos e conflitos.

Além de Power Couple, a famosa continuará como apresentadora do “A Fazenda 14″, que estreia n segundo semestre de 2022.

