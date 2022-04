Estes são os fatos que ficaram sem respostas na 2ª temporada de ‘Bridgerton’

Baseada no segundo livro da popular série de Julia Quinn, a nova temporada de ‘Bridgerton’ tem como tema a história de amor de Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey, quando ele decide que é hora de casar-se e busca encontrar uma esposa ideal. Para não fugir à tradição, a segunda temporada também vem repleta de emoção!

Embora esta temporada termine com um final feliz, os espectadores têm algumas perguntas que ainda precisam ser respondidas. Enquanto aguardamos pela terceira temporada, aqui estão as principais perguntas que nos restam depois de assistir à segunda temporada.

Veja também: Atriz de ‘Bridgerton’ fala sobre os segredos da 2ª temporada

Eloise descobre a verdade

Sabemos que Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), juntando as pistas que conseguiu ao longo da temporada, finalmente descobre que sua amiga Penelope (Nicola Coughlan) é Lady Whistledown, narrada por Julie Andrews. Enfim, agora que Eloise sabe a verdade, o que ela fará com a informação? Será que ela vai revelar a identidade da fofoqueira? Mas, além de Eloise, outro dos irmãos Bridgerton foi alvo das palavras de Lady Whistledown. Outro Bridgerton descobrirá tudo por conta própria?

Benedict se revolta

Benedict Bridgerton (Luke Thompson) termina a temporada, saindo da escola de arte depois de descobrir que Anthony ajudou a comprar sua entrada por acreditar em seus talentos. Benedict embala todo seu material de arte no final da temporada. Seus dias de arte realmente ficaram para trás para sempre e ele abraçará um estilo de vida mais livre? Bem, o que sabemos é que a mulher que vai trazer cor de volta à sua vida está mais perto do que imaginamos!

O futuro de Edwina

Nem tudo pode estar perdido para Edwina Sharma com o casamento de Anthony e Kate, pois a rainha Charlotte comenta que o príncipe Friedrich (Freddie Stroma), seu sobrinho, está solteiro e disponível. Mesmo que ela tenha terminado tudo com o visconde no dia do casamento, podemos prever um novo noivado?