Este é o óculos de sol de mil reais de Kate Middleton que esgotou em 24h

Os óculos de sol que Kate Middleton usou na última viagem real esgotaram em 24 horas no site da marca britânica Finlay. “Como uma marca britânica, é maravilhoso ver alguns dos membros mais conhecidos da família real escolherem usar nossos designs”, disse o cofundador da marca David Lochhead.

A duquesa de Sussex escolheu um modelo clássico de olho de gato em armação de tartaruga para sua turnê pelo Caribe. “Foi tão lindo ver Kate usando nossos óculos de sol Henrietta - ela estava linda”, explicou David Lochhead à People.

Ao todo, Kate Middleton mostrou 17 looks nos diferentes passeios e o óculos esteve na composição de um dos últimos looks. Feito à mão com acetato italiano de luxo e equipado com lentes Zeiss para proteção total UVA/UVA, o modelo de US$ 225, cerca de $1.050 reais, esgotou em menos de 24 horas depois que Kate usou o acessórios no último dia nas Bahamas.

Ela vestiu um vestido midi rosa da marca britânica de inspiração vintage Rixo e complementou seu visual com alpargatas neutras e brincos de ouro da joalheria local Nadia Campbell.

“Henrietta é uma das nossas formas mais sofisticadas, é uma silhueta de olho de gato e seus cantos quadrados e inclinados para cima fazem deste um óculos de sol elegante e versátil que pode ser facilmente vestido ou vestido. É perfeito para todas as ocasiões e combina com uma grande variedade de formatos de rosto”, diz o cofundador, que confirma que o estilo será reabastecido em junho.