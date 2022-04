Eslovênia eliminada e formação de paredão falso marcam o ‘BBB 22′; veja como foi

A casa do “BBB 22″ estava movimentada. Neste domingo (03), após uma formação de paredão surpresa, na sexta-feira (01), Eslovênia, que não estava de rosa, deixou o reality show com 80,74% dos votos, deixando o quarto lollipop com apenas mais um brother oficial: Eliezer. Douglas Silva ficou com 18,07% e Paulo André 1,19%.

"Entrei sozinha e estou saindo sozinha", diz Eslô ao deixar o "BBB 22" pela cozinha (Reprodução/Globo)

Após a despedida da modelo, os brothers e sister tiveram pouco tempo para se preparar para uma nova prova do líder e, depois, um paredão. A primeira parte, os nove participantes sortearam a ordem da disputa.

Confira a ordem:

Paulo André (01); Gustavo (02); Linn da Quebrada (03); Pedro Scooby (04); Arthur Aguiar (05); Eliezer (06); Jessilane (07); Natália (08); Douglas Silva (09)

Brothers participam da prova do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A prova era um jogo de tabuleiro, onde cada um tinha seu avatar. Posicionados nos tabuleiros,após o sorteio de bolas das cores amarela, branca e amarela, cada um anda na sua raia. Ao sortear a bola amarela, o avatar fica parado, a branca anda uma casa e o vermelho duas.

Paulo André, Gustavo e Arthur chegaram na final da prova do líder. Mas, PA acabou levando a melhor e virou o líder da semana. Em seguida, ele indicou Lina para o paredão, que acabou puxando Gustavo. Depois de um sorteio, que deu R$ 100 mil para Jessi, ela indicou Arthur para o paredão falso do “BBB 22″. Por fim, o voto da casa foi aberto e Eliezer foi o último emparedado.

Arthur, Lina, Gustavo e Eliezer estão no paredão falso do "BBB 22" (Reprodução)

O “eliminado” no paredão de terça-feira (05) vai, na verdade, para um quarto secreto dentro da casa, onde será possível ver alguns momentos do reality show, sem que os demais participantes saibam.

O cômodo onde ele será acomodado terá uma decoração predominantemente preta e grandes telas de TV. Por lá, o participante escolhido terá chances de controlar os confinados de algumas maneiras. Vale colocar toda a casa na Xepa? Cortar a água? Será que o brother ou sister em questão também terá alguns momentos privilegiados para ver e ouvir o que se passa na residência?. Enfim, muita coisa ainda vai acontecer nesta reta final.

Eslô e sua ‘maldição’

Aos 25 anos, a paraibana Eslovênia entrou no “BBB 22″ avisando que estava solteira e que iria causar com os demais moradores da casa.

Antes de entrar, a sister falou sobre o prêmio: “Sou competitiva e batalhei por tudo sozinha, então, tenho objetivos e vou atrás deles. As minhas atitudes vão definir se mereço R$ 1,5 milhão”.

Eslovênia entra na pipoca do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

LEIA MAIS: Veja quem vai decepar o pênis do personagem de Juliano Cazarré em ‘Pantanal’

De personalidade forte, ela se uniu aos brothers do lollipop, quarto mais fofo da casa, e formou o primeiro casal do reality show com Lucas Bissoli, o Barão da Piscadinha. Mas, apesar de tudo, a famosa “maldição de Eslô” chamou a atenção do público, já que vários lollipopers foram eliminados em noites que estavam sentados lado a lado com Eslovênia pouco tempo antes de saber o resultado e, além disso, ela sempre estava de rosa.

11º Paredão

Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva se enfrentaram no 11º paredão do “BBB 22″, que foi formado, na última sexta-feira (01), surpreendendo os brothers e sisters, que estavam espalhados pela casa.

Como o anjo é autoimune, Jessi não correu risco, da mesma forma que Gustavo, que é o líder e indicou Paulo André, que estava no monstro. Depois, ele indicou Eslovênia e os demais participantes votaram no confessionário e Douglas Silva também foi para a berlinda da 11ª semana do “BBB 22″.

LEIA TAMBÉM: Esposa de Arthur Aguiar usa redes sociais para defender filha de hater que desejou seu mal