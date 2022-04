Eliminada do ‘BBB 22′, Eslovênia finalmente descobre sobre ‘maldição’; veja

Eslovênia foi eliminada no 11º paredão do “BBB 22″ no último domingo (3) com 80,74% dos votos e, ao deixar a casa, finalmente descobriu sobre tal “maldição da Eslô”.

A revelação ocorreu no Bate-Papo BBB, em que a ex-sister conversou com Rafa Kalimann. “A gente está falando sobre os eliminados, lembrei que eu tenho um momento para te mostrar. Aliás, um compilado de eliminações. Quero que você preste bem a atenção”, disse a apresentadora.

“Eslô, você sentava do lado da pessoa [que era eliminada]”, indicou Rafa. Eslovênia respondeu, aos risos: “Então o problema era eu”.

Eslovênia viu ainda alguns memes que rolaram nas redes sociais durante sua permanência na casa.

O quadro “Presente do Eliminado” também brincou com a “maldição de Eslô”. Eslovênia ganhou uma camiseta rosa com os dizeres “alto risco de sair no paredão” e duas setas apontadas para os lados. Veja o momento:

E o Presente da Eliminada foi...

👚⚠️ ~alto risco de sair no Paredão~ ⚠️👚🤣



Assista ao Bate-Papo BBB AO VIVO

O azar trazido pela cor rosa nos dias de eliminação, aliás, também foi pauta da conversa. O ex-BBB Lucas, namorado de Eslô, comentou sobre a questão em conversa por vídeo com a amada.

Domingo de muitas emoções

Eslovênia disputava a preferência do público com Douglas Silva, que recebeu 18,07% dos votos, e Paulo André, que levou 1,19%.

Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva disputaram o paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Após a despedida da modelo, os brothers e sister tiveram pouco tempo para se preparar para uma nova prova do líder e, depois, um paredão.

A prova era um jogo de tabuleiro, onde cada um tinha seu avatar. Posicionados nos tabuleiros, após o sorteio de bolas das cores amarela, branca e amarela, cada um anda na sua raia. Ao sortear a bola amarela, o avatar fica parado, a branca anda uma casa e o vermelho duas.

Paulo André, Gustavo e Arthur chegaram na final da prova do líder. Mas, PA acabou levando a melhor e virou o líder da semana. Em seguida, ele indicou Lina para o paredão, que acabou puxando Gustavo. Depois de um sorteio, que deu R$ 100 mil para Jessi, ela indicou Arthur para o paredão falso do “BBB 22″. Por fim, o voto da casa foi aberto e Eliezer foi o último emparedado.

O “eliminado” no paredão de terça-feira (5) vai, na verdade, para um quarto secreto dentro da casa, onde será possível ver alguns momentos do reality show, sem que os demais participantes saibam.

O cômodo onde ele será acomodado terá uma decoração predominantemente preta e grandes telas de TV. Por lá, o participante escolhido terá chances de controlar os confinados de algumas maneiras.