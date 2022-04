‘BBB 22′: Tiago Abravanel revela motivo de desistir do reality show da Globo

De fã do “BBB” a desistente do reality show, Tiago Abravanel será marcado sempre por sua participação na 22ª temporada do programa da Globo e, por isso, ele precisou responder os motivos que fizeram ele sair antes de uma eliminação ou, quem sabe, da final.

Tiago Abravanel (Foto: Divulgação / Globo)

Ao participar do “Altas Horas”, neste fim de semana, o neto de Silvio Santos falou quais foram as razões para apertar o botão da desistência, mesmo sendo um dos participantes mais queridos dos moradores da casa.

“Achava que ia causar, fazer estratégia, mas na hora que a gente passa por aquela porta... Tudo muda. Parece que é um universo paralelo mesmo!”, começou o famoso, que também acabou desaparecendo da abertura do “BBB 22″.

Segundo ele, participar do reality show da Globo foi muito marcante e, também, muito difícil: “É uma experiência inesquecível, não me arrependo por nenhum segundo de ter entrado na casa. Mas eu sabia que se ficasse mais um pouco, não ia me fazer bem. E já que inventaram o botão... Apertei!”, confirmou Tiago Abravanel.

Abravanel visita Rodrigo Mussi

Após conhecer Rodrigo Mussi dentro do “BBB 22″, Tiago Abravanel tornou-se amigo do brother fora da casa do reality show e sabendo do acidente, que aconteceu na última quinta-feira (31), o famoso mandou boas energias para a recuperação do participante da pipoca.

Em seu perfil no Instagram, o neto de Silvio Santos comentou: “Estamos com você sempre! Muitas energias positivas! Bóra (sic) Rodrigão”.

Tiago Abravanel visita Rodrigo Mussi no Hospital das Clínicas, em São Paulo (Reprodução)

O famoso também tentou visitar Rodrigo Mussi no Hospital das Clínicas, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (01). Mas, como o brother está na UTI, as visitas são controladas.

Ao chegar no hospital, Tiago Abravanel estava visivelmente abalado e tentava buscar mais informações do amigo, que sofreu um grave acidente de carro na quinta-feira (31) e está internado no local desde então.

