Astróloga que previu acidente de Rodrigo Mussi garante a Ana Maria Braga: ‘Ele vai ficar bem’

A astróloga Monica Buonfiglio, que previu o acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi, participou nesta segunda-feira (4) do programa “Mais Você”, da Rede Globo. Em janeiro, ela havia dito que um dos brothers desta edição machucaria gravemente a cabeça. Hoje, ela voltou a conversar com Ana Maria Braga e deu esperança à apresentadora e aos telespectadores: Rodrigo vai se recuperar.

“Para adiantar, ele [Rodrigo] vai ficar mto bem”, disse Monica. Ana Maria não disfarçou o alívio com a profecia, lembrando da ida do rapaz ao programa após a eliminação e ressaltando seu bom coração.

A astróloga disse que a melhora do quadro de saúde do gerente comercial de 36 anos será um “milagre”. “Ele tem um super anjo da guarda”, afirmou.

Monica previu ainda que a vida de Rodrigo vai mudar para melhor depois do acidente, com novas oportunidades aparecendo e reforçou: “Quanto a integridade física dele, o mapa indica que ele vai ficar bem. Só vai haver um talho na perna, como pontos”.

Ana Maria aproveitou a conversa e perguntou a Monica quem deve ser o vencedor do “BBB 22″. “Pelo mapa [astral] é provável que seja uma mulher. Já a numerologia indica um ator ou uma atriz”, revelou.

Estado de saúde de Rodrigo Mussi

Boletim médico divulgado na tarde do último domingo (3) informou que o ex-BBB Rodrigo Mussi teve uma melhora significativa de seu quadro e que já movimentou braços e pernas. A função renal também segue em evolução.

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, também usou as próprias redes sociais para informar sobre o estado de saúde do rapaz. “A função renal dele melhorou, ele mexeu o braço, mexeu perna, então assim, a gente está extremamente feliz, extremamente emocionado. Obviamente que a lesão ainda é delicada, o estado ainda é considerado grave, mas ele tem melhorado muito, ele não teve piora.”

Rodrigo estava em um carro por aplicativo na madrugada de quinta-feira (31) quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu.

Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano.

Diogo revelou que o rapaz deu entrada no Hospital das Clínicas como desconhecido. Não se sabe se o ex-BBB saiu de casa sem documento de identificação ou se ele se perdeu durante o atendimento do acidente. Por isso, a família demorou para tomar conhecimento sobre o que havia acontecido.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna.