Após tapa no Oscar, Will Smith decide se internar em clínica de reabilitação

O ator Will Smith decidiu se internar em uma clínica de reabilitação, após o ocorrido na cerimônia de premiação do Oscar, quando ele desferiu um tapa no rosto do colega de profissão, Chris Rock.

Segundo o portal estadunidense The Sun US, o astro está envergonhado e deve passar alguns dias em um retiro de luxo, para lidar com o estresse.

“O impacto da reação atingiu Will com força, então ele receberá ajuda para lidar com o estresse. Esta é, sem dúvida, a batalha de sua carreira. Será um retiro de alto nível usado pelos ricos e famosos e ele fará muita busca de alma e descobrirá como pode seguir em frente. Ele fará muita busca em sua alma e trabalhará para descobrir como pode seguir em frente”, disse uma fonte anônima ao jornal.

Will Smith pediu desculpas publicamente e anunciou que estava deixando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas - responsável por escolher os filmes indicados e vencedores do Oscar - na última sexta-feira (1).

“Will espera que a conversa avance para que ele possa voltar e salvar sua reputação e carreira”, disse a fonte ao The Sun US.

Relembre o caso

Durante a erimônia 94ª edição do Oscar, o ator Chris Rock fez uma piada com a atriz Jada Pinkett Smith, durante a apresentação da categoria Melhor Documentário.

Ao perceber que sua esposa ficou desconfortável com a alusão à sua doença, o ator Will Smith subiu ao palco da cerimônia e deu um tapa no rosto do comediante.

Chris teria feito uma comparação sobre Jada ser careca como a personagem de Demi Moore em ‘G.I. Jane’, que protagoniza uma cena rapando a cabeça. Chris Rock havia dito: “Jada, eu te amo. G.I. Jane 2, mal posso esperar para te ver.”

Alguns minutos depois, Will Smith foi agraciado com o prêmio de Melhor Ator, por seu papel no filme “King Richard - Criando Campeãs”. Ele agradeceu e pediu desculpas pelo ocorrido anteriormente.

Após o ocorrido, diversos artistas se manifestaram dividindo opiniões. Alguns repudiaram a atitude do ator, colocando-a como exagerada e desnecessária. Outros defenderam Will Smith, justificando sua atitude como impulso devido à piada de mal gosto sobre sua parceira.

