Aplaudida na ‘Dança dos Famosos’, Jojo Todynho é um dos assuntos mais comentados

Jojo Todynho estreia na "Dança dos Famosos" e é aplaudida no "Domingão com Huck" (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho estreou, no último domingo (03), na “Dança dos Famosos”, novo quadro apresentado por Luciano Huck, no “Domingão”, e seu ritmo chamou a atenção da web, que foi só elogios para a famosa.

Ao vivo, a funkeira dançou ao ritmo de “Você Não Vale Nada”, da bandaCalcinha Preta e foi aplaudida de pé pela plateia e muito elogiada pelos jurados. Mas, fora do palco, nos ensaios, Jojo passou por algumas dificuldades e contou tudo para Luciano e a audiência do programa da Globo.

“No primeiro dia de ensaio, eu chorei. Às vezes eu me saboto e leio comentários e as pessoas fazem de tudo pra me colocar pra baixo. Eu fiquei na minha limitação, porque eu estou bem acima do meu peso e não tenho vergonha disso”, desabafou a funkeira.

Mas, no palco do “Domingão com Huck”, a famosa conseguiu deixar os haters de lado e mostrar que tem muito gingado e fôlego para continuar na competição de dança. Nas redes sociais, os fãs da cantora comentaram a performance.

"To acima do meu peso mesmo, tenho minhas limitações, mas é quem eu sou e não tenho vergonha disso." (Jojo) #Dancadosfamosos pic.twitter.com/ngzsYl2A3P — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 3, 2022

A Jojo servindo tudo!!!! Eu amei, a gata tem carisma, ritmo, coreografia E ELA TEM O POVO!!!!

#DancaDosFamosos pic.twitter.com/zGu7Te0mTc — ℓєαн αrαυנσ (@l3l3ck4) April 3, 2022

A Jojo Todynho estava com medo devido ao seu peso. Contudo, teve mais desenvoltura do que a maioria das magras do elenco. #Dança2022 #DancaDosFamosos pic.twitter.com/j0WzCCv30J — Team Bil🐺 (@RealitiandoBil) April 3, 2022

Além de Jojo Todynho, o primeiro fim de semana da “Dança dos Famosos” contou com Ana Furtado, Gkay, Jéssica Ellen, Vitória Strada e Zezé Polessa. Já no domingo (09), o time masculino, formado por Douglas Souza, Gil do Vigor, Sérgio Menezes, Tierry, Vitão e Xande de Pilares, se enfrenta.

O professor de Jojo

No Instagram, a famosa divulgou um vídeo com o professor e coreógrafo paraense Rolon Ho, que conta com mais de 20 anos de experiência na dança de salão e está sendo o seu treinador durante o reality show do “Domingão com Huck”. No post, ele ensina a funkeira como faz para bater cabelo ao som de Joelma.

Paraense Rolon Ho, da Banda Calypso, será o professor de Jojo Todynho na "Dança dos Famosos" de 2022 (Divulgação/Globo)

O dançarino começou a carreira em um projeto social, que acontecia em uma escola pública na cidade de Belém, no Pará. Mas, com o passar dos anos, Rolon começou a ficar conhecido na capital paraense e acabou chamando a atenção de bandas, como Calypso, que na época tinha à frente o casal Joelma e Chimbinha.

Com a explosão da banda e fazendo inúmeros shows pelo Brasil, o dançarino, que hoje está na “Dança dos Famosos”, da Globo, acabou chegando ao Rio de Janeiro, onde fica o Projac. Na cidade maravilhosa, ele acabou ganhando espaço ao mostrar a diversidade cultural do Pará.

