Aos 10 meses, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca já tem mais de 6 milhões de seguidores

Maria Alice, de apenas 10 meses de idade, já ostenta nada menos do que 6,7 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. A página é administrada pelos papais Zé Felipe e Virginia Fonseca, que compartilham cliques de arrancar o fôlego de tanta fofura.

Ainda tão novinha, a menina já mostra que tem muita personalidade.

Além das próprias redes sociais, a pequena é presença marcante nos perfis de Zé Felipe e Virgínia.

O último post do cantor, por exemplo, mostra um registro da família no parque da Universal, em Orlando, nos Estados Unidos.

Na última quarta-feira (30), e mamãe coruja publicou uma homenagem ao “mesversário” da pequena. “10 meses da nossa tutti-frutti. Amamos você filha, muitooooo!!!”, escreveu a influenciadora ao postar uma foto com Maria Alice em uma piscina.

Zé Felipe, claro, também não deixou a data passar em branco e publicou uma foto com a garotinha.

E o que dizer de Maria Alice dançando o sucesso do papai no colo da mamãe? Confira aqui:

Irmãozinho a caminho

Zé Felipe e Virginia estão a espera de seu segundo filho. “Maria Alice foi promovida à irmã mais velha! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”, publicou o casal no Instagram no começo de março, mostrando que Virginia realizou nove testes de gravidez. Todos deram positivo.

Zé Felipe e Virginia estão juntos desde junho de 2020 e são um dos casais mais populares do momento. Tudo na vida dos dois se desenrolou de forma muito rápida: assumiram o namoro, noivaram, se casaram e tiveram a primeira filha em apenas dez meses.

O casal faria uma festa para mais de 500 convidados para celebrar o amor, mas a cerimônia teve de ser cancelada devido à pandemia da covid-19.

