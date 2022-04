Acompanhada do namorado, Paolla Oliveira ousa em look para ensaio na Grande Rio

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção no último ensaio da Grande Rio, realizado no domingo (3). Acompanhada do namorado, o cantor Diogo Nogueira, ela exibiu um look bem ousado na avenida.

Para a ocasião, Paolla escolheu um vestido repleto de franjas, favorecendo um movimento nas pernas e nos seios - que foram cobertos com adesivos.

Na cabeça, a coroa vermelha firmando a atriz como a rainha de bateria da agremiação de Duque de Caxias. Para compor o look, ela contou com a ajuda dos estilistas Marcell Maia, Henrique Maciel, Marcio Ferreira, Caio Vinicius e Baron Lulu.

Através de uma publicação em sua conta oficial no Instagram, Paolla dilvulgou imagens do look e um trecho do ensaio, sambando ao lado de Diogo Nogueira no ensaio técnico na Sapucaí.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

