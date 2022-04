Veja quem vai decepar o pênis do personagem de Juliano Cazarré em ‘Pantanal’

Juliano Cazarré vive Alcides no remake de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

No remake da novela “Pantanal”, Juliano Cazarré herdou o personagem que foi interpretado por Ângelo Antônio, o peão Alcides, na versão original, que acaba tendo o pênis cortado.

O momento vivido por Ângelo Antônio, que deixou a audiência da época chocada, vai voltar na novela da Globo, mas até agora, Cazarré afirmou que não gravou nada sobre a castração.

“Estou curioso para saber se vai acontecer. Já li até o capítulo 150 e ainda não veio o capítulo da castração, mas também estou curioso. Pelo que já saiu [na imprensa], essa cena vai acontecer, sim, mas ainda não gravei”.

No remake de "Pantanal", Juliano Cazarré será o peão Alcides (Divulgação/Globo)

No remake de “Pantanal”, Tenório (Murilo Benício) será o responsável por decepar o pênis de Alcides, já que o peão terá um caso com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), esposa do fazendeiro, poderá ser cancelado pela audiência atual.

Já na versão original, a cena com o personagem vivido por Ângelo Antônio teve uma das maiores audiências da TV Manchete. Na ocasião, o intérprete de Tenório (Antônio Petrin) se vinga do rapaz pela traição com sua esposa, Maria Bruaca, que foi vivida por Angela Leal.

Além deste momento emblemático, Juliano Cazarré contou que aos poucos vai encontrando Alcides, seu papel no remake: “O processo de construção desse personagem, pra mim, foi entender e decidir o jeito que ele fala. Não foquei em fazer exatamente a reprodução de um sotaque de uma região específica do Brasil, mas sim em fazer um sotaque de interior, imaginado, baseado em coisas que escuto, em expressões regionais, os sotaques, a prosódia do povo, que eu gosto muito de escutar”.

Em "Pantanal", Tenório (Murilo Benício) vai decepar Alcides (Juliano Cazarré) (Divulgação/Globo)

Vale lembrar que logo que a novela começou a ganhar forma, o ator se envolveu em um problema com a produção da trama das 21 horas, da Globo. Na época, era dito que o ator deixaria o elenco por ter se recusado a tomar a vacina contra a covid-19 e o famoso usou suas redes sociais para acalmar os fãs.

No Instagram, Juliano criticou o as notícias e disse que já tinha adquirido a imunidade: “Há alguns dias, fiz uma consulta à produção de ‘Pantanal’ sobre a situação da vacina, pois adquiri a imunidade ano passado e já li textos falando que a vacina, nesses casos, pouco adianta e que uma nova carga viral pode ser prejudicial. Mas deixei bem claro que, se for uma condição da casa para que eu participe de ‘Pantanal’, eu tomaria”.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é fiel ao folhetim original, dos anos 1990, e conta a história de Juma Marruá, mulher com fama de virar onça.

