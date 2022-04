Semana de Leitura de SP celebra centenário da Semana de Arte Moderna

A cidade de São Paulo sedia entre entre segunda (4) e sexta-feira (8) a 11ª Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura.

Este ano, o evento celebra o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, com uma programação que conta com atividades online e presenciais que fazem referência a esse período.

A abertura, amanhã, às 13h, acontece no Theatro Municipal, sede da manifestação artístico-cultural.

Na terça-feira (5), uma das principais atrações é o projeto “Poesia na Faixa”, em que o coletivo Poetas do Tietê vai distribuir poemas para quem passa na faixa de pedestres da esquina da Avenida Paulista com a Rua Joaquim Eugênio de Lima. A ação começa ao meio-dia.

Outro destaque é voltado ao fãs de Harry Potter. Na quinta-feira (7), às 16h, quem gosta das histórias do bruxinho poderá se reunir na Biblioteca Brito Broca (Avenida Mutinga, 1.425) para fazer uma leitura coletiva do primeiro livro da saga, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, em um evento promovido pela artista e influenciadora mirim Laura Corrêa. O encontro também contará com uma simulação da designação dos participantes entre as quatro casas que compõem Hogwarts.

No mesmo dia está prevista a apresentação da peça “Cadê o amor que estava aqui?”, às 10h e às 15h, no CECI (Centro de Educação e Cultura Indígena) Jaraguá (Rua Comendador José de Matos, 386).

No último dia da Semana de Leitura, a peça teatral “Desenquadrando Tarsila” ocupa o palco da Biblioteca Affonso Taunay (Rua Taquari, 549). A apresentação, que acontece às 14h, traz as personagens Farol e Abaporu, famosos quadros de Tarsila do Amaral, para contar a história e os efeitos da artista modernista de maneira divertida.

Durante a 11ª Semana de Leitura também será possível visitar a BiblioSesc, a biblioteca itinerante do SESC. Nos dias 5 e 7, às 14h, a unidade localizada em Santana ainda receberá uma intervenção com uma personagem de circo, parte do grupo Brotando em Mim.

As atrações da 11ª Semana de Leitura também ocupam o ciberespaço. No dia 7, às 11h, será possível acompanhar um bate-papo com o autor Rodrigo Magalhães Libânio. No mesmo dia, às 15h, a influenciadora digital Hannah Wischral Mathias dará dicas para aqueles que desejam incluir o hábito da leitura no seu dia a dia. Ambas as lives serão transmitidas através dos canais oficiais da Semana de Leitura.

A programação ainda conta com saraus, rodas de leitura, palestras, entrevistas, bate-papos com escritores, visitas guiadas a bibliotecas, trocas de livros, exibições de curtas-metragens e mais apresentações teatrais e musicais.

A programação completa pode ser conferida no site da Semana de Leitura.