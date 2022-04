Jojo Todynho diz que nem sempre ela fala mais alto: ‘Não bato de frente’

Famosa e sem medo de falar o que pensa, Jojo Todynho revelou que nem sempre é a figura pública das mídias sociais e da televisão. Quando está na casa da sua avó, por exemplo, a conversa é outra.

Segundo a funkeira, na rua ela é a celebridade, mas na casa dos familiares ela é Jordana, seu nome de batismo, e quem fala mais alto neste ambiente não é a famosa, já que o respeito sempre prevalece: “Na rua eu sou a Jojo Todynho, na casa da minha vó eu sou a Jordana e quem fala mais alto lá é ela. Eu não bato de frente”, revelou a cantora.

Em entrevista ao rapper Mano Brown, no podcast “Mano a Mano”, Jojo contou como vê sua influência nos fãs, principalmente os mais jovens: “Hoje falta para os adolescentes esse carinho, esse respeito. É isso que eu tento passar para a garotada que me segue: respeito”.

Ainda no episódio, a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ falou sobre as dificuldades da fama e afirmou: “Eu não vivo com base na opinião dos outros”.

Jojo Todynho é entrevistada por Mano Brown, em seu podcast no Spotfy (Reprodução)

Para ela, a maior dificuldade que já encontrou foi com relação às críticas e exposição. “Eu sempre tive muita personalidade. As pessoas têm comigo uma relação de amor e ódio. Elas me amam e me odeiam, veem em mim a frustração delas”, afirmou.

O rapper brincou com a colocação de Jojo e deu seu pitaco sobre ser famoso. “Às vezes é gostoso ser odiado, né?”, falou. Logo depois, a cantora falou sobre o respeito que tem pela sua família. Ela garantiu que sempre busca passar essa mensagem para os seus fãs.

