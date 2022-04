‘Bridgerton’: Esta é a terceira identidade de Lady Wistledown

A primeira temporada de ‘Bridgerton’ conta a história de Daphne (Phoebe Dynevor), a filha mais velha da família Bridgerton, no seu caminho pela busca de um grande amor e de um casamento vantajoso com Simon Basset, duque de Hastings (Regé-Jean Page). Nesta segunda temporada, o tema romance continuará sendo central e desta vez a série segue Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), o mais velho dos irmãos, e sua história com Kate (Simone Ashley), pertencente à recém-chegada família Sharma.

Depois que um mal-entendido que coloca o novo casal em uma posição comprometedora, Lady Wistledown tem fatos emocionantes para narrar e deixar com que o público use a imaginação com suas insinuações, vale lembrar, sempre fundamentadas. Mas, o que é novidade para os fãs da série é que a redatora oficial e mais lida em Londres pode ser interpretada por mais uma pessoa.

No final da primeira temporada, Lady Whistledown é revelada como Penelope Featherington, a mais nova das irmãs Featherington. Sabemos que Penelope é interpretada pela atriz Nicola Coughlan e é a atriz Julie Andrews quem dubla a narração de Lady Whistledown. A identidade de Lady Whistledown é um grande mistério que Eloise Bridgerton fica determinada em descobrir.

No vídeo promocional da segunda temporada, Claudia Jessie, que interpreta Eloise Bridgerton, mencionou que as cenas em que a mão de Lady Whistledown pode ser vista escrevendo seu boletim informativo não eram realmente a mão de Nicola Coughlan.

Em vez disso, as fotos eram da mão de uma das artistas plásticas do Departamento de Arte da série. Jessie diz que ela também pintou todas as obras de arte mais específicas para compor os cenários do seriado. Isso significa que, junto com Nicola Coughlan e Julie Andrews, há tecnicamente uma terceira pessoa que interpreta Lady Whistledown.