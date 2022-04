Will Smith se demite da academia do cinema após proporções do tapa que deu em Chris Rock no Oscar 2022

Will Smith se demite da academia de cinema após proporções do ato em que protagonizou no Oscar 2022. (Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira (1), o ator Will Smith anunciou sua renúncia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, devido às contínuas consequências sobre agressão a apresentador Chris Rock no domingo (27) do Oscar.

“Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis”, escreveu Smith em um comunicado.

“A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris, sua família, muitos de meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e audiências globais em casa. Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido”, continuou o ator.

Smith disse que “aceitará plenamente todas e quaisquer consequências” por sua conduta durante premiação que ocorreu neste domingo (27).

Relembre o tapa que Will Smith deu em Chris Rock

Após piada feita por Chris Rock sobre doença de Jada Smith, esposa de Will Smith, o ator protagonizou uma das cenas mais chocantes de sua carreira durante premiação ao vivo.

Antes de ganhar a estatueta de Melhor Ator na cerimônia 94ª edição do Oscar, Will se levantou de seu assento e deu um tapa no rosto do comediante.

🚨 MEU DEUS? Chris Rock faz uma piada com Jada Pinkett Smith durante o Oscar, Will Smith não gosta e dá um tapa na cara dele. #Oscars pic.twitter.com/Hb6g0ime6a — Séries Brasil (@SeriesBrasil) March 28, 2022

Chris teria feito uma comparação sobre Jada Smith ser careca com a personagem de Demi Moore em ‘G.I. Jane’, que protagoniza uma cena rapando a cabeça. Chris Rock havia dito: “Jada, eu te amo. G.I. Jane 2, mal posso esperar para te ver.”

Ao perceber que Jada havia ficado desconfortável com a alusão à sua doença (alopecia, condição na qual faz com que portador perca cabelos), Will Smith reagiu agredindo ao comediante, como forma de defender a esposa.

Após o ocorrido, diversos artistas se manifestaram dividindo opiniões. Alguns repudiaram a atitude do ator, colocando-a como exagerada e desnecessária. Outros defenderam Will Smith, justificando sua atitude como impulso devido à piada de mal gosto sobre sua parceira.