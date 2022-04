Victor Hugo, do ‘BBB 20’, deixou o Top 10 dos rejeitados do reality show

Victor Hugo, do BBB 20, deixa a lista dos maiores rejeitados do reality show da Globo (Reprodução/Instagram)

Victor Hugo, ex-participante do “BBB 20″, voltou a ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais, mesmo não fazendo parte da 22ª temporada do reality show da Globo. O motivo principal seria a sua saída do Top 10 dos rejeitados em paredões.

Antes do “BBB 22″ começar, o psicólogo ocupava a 10ª colocação da lista e, com a saída da médica Laís Caldas, com mais de 95% dos votos, ele acabou se livrando do peso de ser um dos maiores rejeitados da história do programa.

Nas redes sociais, Victor Hugo comemorou: “E agora, oficialmente eu não faço mais parte do top 10 de porcentagens do BBB! E com isso apenas os BBB 18, 21 e 22 estão no ranking! Desejo a Laís toda resiliência, força, amor e aprendizado nesse pós!”, escreveu ele em seu perfil do Twitter.

Vale lembrar que Laís deixou o reality show da Globo em um paredão contra Douglas Silva, que teve 4,48%, e Eliezer, que ficou com 4,27%. Ela foi indicada pelo líder daquela semana, Arthur Aguiar, e acabou não tendo a chance de escapar da eliminação na prova bate-volta.

E agora, oficialmente eu não faço mais parte do top 10 de porcentagens do BBB!



E com isso apenas os BBB 18, 21 e 22 estão no ranking!



Desejo a Laís toda resiliência, força, amor e aprendizado nesse pós! 🙏🏼💚 E já já a Bárbara sai tbm!#RedeBBB #BBB22 — Victor Hugo 🏆 (@victorhugotex) March 23, 2022

LEIA TAMBÉM: Rafa Kalimann rebate boatos de beijo em Neymar: ‘não sabem lidar com mulher solteira’

Victor Hugo, que chegou a ficar no 4º lugar, ainda alertou aos demais participantes do “BBB 22″ sobre a lista de rejeitados: “Estar nesse ranking não é uma coisa fácil. A cada eliminação com porcentagem maior que a minha ao invés de aliviar parece que dói mais porque a gente sabe a dor que a outra pessoa sente e a gente não deseja isso a ninguém”.

Nova no ranking, Laís Caldas chega ao 7º lugar, mas a cada eliminação e edição do “BBB” tudo pode mudar. A primeira colocação está ocupada por Karol Conká, do “BBB 21″, que atingiu 99,17% dos votos do público.

Estar nesse ranking não é uma coisa fácil. Ainda mais que quando eu entrei nele foi no top 4. A cada eliminação com % maior que a minha ao invés de aliviar parece que dói mais pq a gente sabe a dor que a outra pessoa sente e a gente não deseja isso a ninguém. Obg pelas mensagens — Victor Hugo 🏆 (@victorhugotex) March 23, 2022

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Gabriel Sater assume desafio de viver papel que foi do pai no remake

Confira o ranking atualizado:

Karol Conká (BBB 21): 99,17%

Nego Di (BBB 21): 98,76%

Viih Tube (BBB 21): 96,69%

Patrícia (BBB 18): 94,26%

Nayara (BBB 18): 92,69%

Projota (BBB 21): 91,89%

Laís (BBB 22): 91,25%

Ana Paula (BBB 18): 89,85%

Larissa (BBB 22): 88,59%

Bárbara (BBB 22): 86,02%