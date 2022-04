‘The Last Kingdom’ levou grande investimento para país em que foi gravada, dizem produtores

A série de TV “The Last Kingdom” está no ar desde 2015. Ao longo de suas cinco temporadas, passou por diversas locações - muitas delas na Hungria, país do Leste Europeu.

Em uma entrevista recente à revista Variety, os produtores da série contaram como o país se beneficiou das gravações por lá. “Trouxemos uma enorme quantidade de investimento interno para a Hungria”, disse Gareth Neame, produtor executivo da Carnival, co-produtora responsável pela série.

Ele estima que “The Last Kingdom” tenha contribuído com mais de 160 milhões de dólares em gastos de produção para a nação europeia na última década. “Estamos muito orgulhosos desse compromisso”, declarou.

Se o valor parece alto, os gastos com certeza não ficaram muito atrás: o País de Gales medieval foi todo remontado por lá. A Hungria foi o local escolhido pela familiaridade que os produtores já tinham com o país, uma vez que tinham gravado a série “Drácula”, para a NBC, há pouco tempo.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

