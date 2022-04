Saiba o que está por trás do ‘templo do pênis’; caverna na Tailândia onde Anitta comemorou aniversário de 29 anos. (Reprodução/Redes Sociais)

Em comemoração de seu 29º aniversário, a cantora Anitta deu o que falar em suas redes sociais sobre o destino em que comemorou mais um ano de vida.

Após quebras de recordes e conquistas internacionais, a artista decidiu viajar para o outro lado do mundo em comemoração, ao lado de um amigo.

Anitta passou seu aniversário na caverna Phra Nang, localizada no continente asiático, na Tailândia. O local é conhecido como “templo do pênis” que chocou seguidores através dos registros da cantora.

Veja mais: De última hora, Anitta vai até ‘templo do pênis’ na Tailândia para celebrar aniversário

O “templo do pênis”

Anitta viajou até o 'templo do pênis', na Tailândia (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

De acordo com o Diretório de Turismo da Tailândia, a caverna possui o nome da princesa Phra Nang, respeitada por pescadores e moradores locais. Em tradição, eles prestam culto a ela com o objetivo de terem sucesso e prosperidade em seus trabalhos.

Com diversas lendas, a caverna Phra Nang possui repertório vasto de tradições. De acordo com o Atlas Obscura, uma das lendas conta que na caverna há um espírito de uma princesa vagando, dando origem a deusa.

Phra Nang, de acordo com a lenda, era esposa de um pescador que se perdeu no mar. Sendo assim, ela ficou na caverna esperando o retorno de seu marido.

Outra lenda conta que a moça teria morrido em naufrágio.

O interior da caverna

São muitas as lendas que envolvem a princesa da caverna. Porém, o que mais chamou a atenção dos internautas foi o visual do local.

Interior da caverna Phra Nang, na Tailândia. (Reprodução/Wikimedia Commons)

Uma parte da caverna lembra uma vagina (que supostamente seria da princesa que vaga pelo local). Dentro do ambiente, há oferendas de genitálias masculinas com vários metros de altura e centímetros largos. Há também uma estrutura fálica no chão, considerada como sagrada.

Apesar de o local ser inusitado para muitos, não se trata de promiscuidade ou aleatoriedade no culto. Por trás do cenário, há a cultura de um povo que celebra sua crença.