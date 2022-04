Príncipe Harry deve enfrentar dilema na próxima temporada de ‘The Crown’

Com estreia agendada para novembro deste ano, a quinta temporada de ‘The Crown’ promete ser bombástica. Isso porque o enredo deve tratar dos acontecimentos da Família Real britânica da década de 1990, se concentrando na conflituosa relação entre a princesa Diana e o príncipe Charles, que culminou na separação dos dois. Ainda não se sabe se eles mostrarão o acidente de carro que matou Lady Di.

E, diante disso tudo, o príncipe Harry deve enfrentar um dilema, já que fechou um contrato milionário com a gigante do streaming em fevereiro de 2021. Na época, o The New York Times relatou que o acordo entre a fundação de Meghan Markle e de Harry, Fundação Archewell, ficaria responsável por gerar “documentários, séries documentais, longas-metragens, programas com roteiro e programação infantil”.

De acordo com as informações divulgadas na época, o contrato com a Netflix estaria avaliado em mais de 100 milhões de dólares, o equivalente a quase meio bilhão de reais.

Porém, outro fato deve abalar ainda mais as relações de Harry com a Netflix, que teria postado no Twitter uma chamada de recrutamento para atores que desejam fazer teste para os papéis dos príncipes Harry e William na sexta temporada.

O biógrafo da realeza Duncan Larcombe afirmou que isso coloca Harry em uma situação particularmente difícil. “Este é um verdadeiro dilema para Harry. Como você pode não ficar tão chateado e com raiva de alguém lucrando com seu trauma? A Netflix pode apenas inventar conversas com a premissa de que é um drama. Eles estão se baseando na história, mas para torná-lo algo assistível, eles estão dramatizando”, explicou Larcombe.

Duncan disse ainda: “Harry pode se sentir contratualmente em posição de não dizer nada – ele vai se sentir chateado com isso? Será um dilema difícil para Harry”.