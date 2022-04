Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva se enfrentam no 11º paredão do ‘BBB 22′

Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva estão no 11º paredão do “BBB 22″, que foi formado, nesta sexta-feira (01), surpreendendo os brothers e sisters, que estavam espalhados pela casa.

Como o anjo é autoimune, Jessi não correu risco, da mesma forma que Gustavo, que é o líder e indicou Paulo André, que estava no monstro. Depois, ele indicou Eslovênia e os demais participantes votaram no confessionário e Douglas Silva também foi para a berlinda da 11ª semana do “BBB 22″.

FESTA DE SÁBADO

Mesmo com um paredão chegando, os participantes do “BBB 22″ merecem relaxar e curtir mais uma festa. Neste sábado (02), Alexandre Pires e Seu Jorge agitam a casa.

'BBB 22': brothers e público elogiam festa da Lina Globo (Reprodução)

No jardim da casa, os cantores apresentam parte do repertório da turnê que estão levando pelo Brasil. Ainda como Top 10, os brothers e sisters vão dançar ao som dos hits “Mina do Condomínio”, “Burguesinha”, “Que Se Chama Amor” e “Sai da Minha Aba”, entre outros.

Já a decoração será inspirada na “festa no apê” e o portal de acesso ao espaço será como um elevador interativo. Já no espaço da festa, uma vista digna de rooftop vai encantar os participantes do reality show da Globo.

O ÚLTIMO PAREDÃO

Lucas, Paulo André e Pedro Scooby se enfrentaram no no 10º paredão do “BBB 22″, que teve a liderança de Linn da Quebrada. A formação teve indicação da líder, imunização do anjo e ainda a votação da casa no confessionário.

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Lucas, que foi o mais votado pelos participantes da casa, teve direito ao contragolpe e indicou Eliezer, por questões estratégicas. Já a prova bate-volta definiu o trio que estaria na berlinda. Na disputa, Eliezer se deu bem e deixou o paredão.

O ÚLTIMO ELIMINADO

Lucas Bissoli foi o último eliminado. O Barão da Piscadinha saiu com 77,54% dos votos e disputou a preferência do público contra Pedro Scooby (18,05%) e Paulo André (4,41%).

Lucas Bissoli é eliminado do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Após deixar o programa da Globo, ele foi tomar café da manhã com Ana Maria, no “Mais Você”, onde falou que torce pela vitória de Eslovênia, sua amada na casa. O estudante de Medicina falou ainda que vai querer metade do prêmio final: “Como a gente casou, é 50-50″, brincou.

Lucas ressaltou que faltam apenas 26 dias para o fim da atração e que vai esperar por Eslô aqui fora: “Vai passar rápido e vamos tentar flexibilizar as agendas e as características para que dê certo. Um e outro vão ter que ceder”, disse o ex-brother.

