Pai do ex-BBB Rodrigo Mussi morreu em acidente de carro

O ex-BBB Rodrigo Mussi, internado após um grave acidente de carro na madrugada da última quinta-feira (31) na Marginal Pinheiros, em São Paulo, viu seu pai morrer vítima de uma colisão após dirigir embriagado.

A tragédia aconteceu há 10 anos e, durante sua passagem pelo reality show da TV Globo, Rodrigo detalhou o episódio a colegas na casa.

“Ele bebeu muito naquela noite e ele estava depressivo quando conversava comigo. E ele bateu o carro. Eu nunca vou saber se foi propositalmente. Mas assim, morreu, cara. E minha vida foi para baixo”, desabafou o rapaz na ocasião.

A tragédia aconteceu justamente em uma fase em que o ex-brother começava a estreitar a relações com o pai, com quem tinha alguns problemas. Família, aliás, é um tema delicado na vida de Rodrigo: ele foi foi expulso de casa aos 12 anos, também não tinha um bom relacionamento com a mãe e sofreu rejeições ainda na fase adulta.

“Eu olhei pra Deus e falei: ‘Cara, justo agora que eu ganhei um pai? O mundo virou pra mim. Ali, eu entrei em depressão. Ali, 2012 para 2013, foram os piores anos pra mim”, contou.

O acidente

Rodrigo Mussi estava em um carro por aplicativo na madrugada de quinta-feira quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu.

Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, revelou que o rapaz deu entrada no hospital como desconhecido. Não se sabe se o ex-BBB saiu de casa sem documento de identificação ou se ele se perdeu durante o atendimento do acidente. Por isso, a família demorou para tomar conhecimento sobre o que havia acontecido.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna, mas a lesão da cabeça é que mais preocupa os médicos.

O HC não deve emitir nenhum boletim médico à imprensa. As informações serão passadas diretamente aos familiares, e caso autorizem, serão divulgadas pelos assessores e nas redes sociais.

Na noite de ontem, Diogo informou pelas redes sociais que o quadro do irmão é estável e que as próximas horas são importantes para sua recuperação.

“Após reunião com excelentes médicos do HC, fomos informados de que o Rod está estável e que as próximas horas são importantes para sua melhora. O próximo boletim médico será apenas amanhã à tarde! Obrigado pelas orações, vamos continuar! “, escreveu em seus stories no Instagram.