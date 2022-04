Irmão de Rodrigo Mussi dá mais detalhes sobre o estado de saúde do ex-BBB

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, usou novamente as redes sociais na tarde desta sábado (2) para atualizar o estado de saúde do gerente comercial, que segue internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um grave acidente de carro na madrugada de quinta-feira (31).

“O Rod segue estável, progredindo em recuperação. Ainda sedado, sendo que o processo de extubação é lento mesmo e as horas são delicadas. Estamos otimistas e com muita fé que ele vai se recuperar”, escreveu Diogo em seus stories no Instagram.

Ao colunista Léo Dias, Diogo confirmou ainda que Rodrigo está com algumas lesões na coluna. Ele disse, porém, que a equipe médica descartou a necessidade de mais uma cirurgia. “Nada cirúrgico”, revelou ao jornalista.

O acidente envolvendo Rodrigo

Rodrigo Mussi estava em um carro por aplicativo na madrugada de quinta-feira quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu.

Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, revelou que o rapaz deu entrada no hospital como desconhecido. Não se sabe se o ex-BBB saiu de casa sem documento de identificação ou se ele se perdeu durante o atendimento do acidente. Por isso, a família demorou para tomar conhecimento sobre o que havia acontecido.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna, mas a lesão da cabeça é que mais preocupa os médicos.