‘Inventando Anna’: Pai da real Anna diz que “ela queria ser como Paris Hilton”

‘Inventando Anna’ é um verdadeiro sucesso da Netflix. Entre as produções que narram crimes reais, a série limitada a oito episódios narra parte da história de Anna Sorokin que se passa por uma rica herdeira alemã e conseguiu enganar com sucesso amigos e grandes bancos em centenas de milhares de dólares usando o nome de Anna Delvey, antes de ser condenada por fraude e roubo em 2019.

O pai de Anna, Vadim Sorokin, revelou detalhes sobre seu relacionamento com sua filha, em entrevista ao Daily Mail. Anteriormente, o pai de Anna deixou claro não ter nenhuma influência na vida da filha e no que ela faz: “Depende dela o que ela fez e é algo sobre o qual não me sinto à vontade para falar”, disse.

Em entrevista mais recente, ele afirmou que conversa com a filha três ou quatro vezes por semana. Atualmente ela aguarda sua deportação para a Alemanha em um centro de detenção do ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Veja também: A real Anna desmente série da Netflix sobre cena de tentativa de suicídio

“Falo com Anna três ou quatro vezes por semana do centro de imigração em Nova York e a conversa é sempre a mesma: ela precisa de dinheiro”, disse Vadim Sorokin, de 58 anos. “Eu enviei a ela centenas de dólares no passado. No momento as quantias são pequenas porque ela está detida, mas mesmo assim ela não aprendeu a controlar suas finanças. Ela queria viver como Paris Hilton, mas não conseguimos dar isso a ela”, revela Vadim.

Ela acrescentou: “Acho que ela nunca diria que me ama, em vez disso, ela me diria: ‘Sou sua única filha e você tem que me ajudar e me dar dinheiro. Eu não tenho como conseguir isso sozinha’”.

A família de Anna mudou de Moscou para a Alemanha, onde se estabeleceram na cidade alemã de Eschweiler. Depois de terminar os estudos na escola, Anna optou por se mudar para Nova York em 2013.

Os pais de Anna nunca estiveram muito envolvidos com sua vida pessoal e seus planos, o fato é que eles raramente sabiam onde ela estava hospedada ou morava. Ela mesma explica: “Geralmente, eu definitivamente concordo que meus pais realmente não sabiam o que fazer comigo”.