Giovanna Antonelli de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ ensina seguidores a como fazer simpatia da prosperidade soprando pó de canela

Ela não para de emanar energias boas a seus seguidores! Giovanna Antonelli sempre foi uma pessoa hiperativa em suas redes sociais. Com o fim das gravações da novela das sete, ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, nas telinhas da Rede Globo, a atriz surpreende fãs a cada dia que passa com suas postagens de incentivo.

Nesta sexta-feira (1), a Giovanna compartilhou em seu Instagram um vídeo fazendo a famosa simpatia de soprar canela. O ato é conhecido por diversas pessoas que são ligadas a costumes como esse.

No vídeo, a atriz segura um punhado de canela em mãos e mostra como realizar simpatia da prosperidade a seguidores:

“Dia primeiro, nossa canelinha não pode faltar. Pegue a sua e vem comigo! Vamos lá! ‘Quando essa canela eu soprar a prosperidade vai entrar e vai triplicar. Quando essa canela eu soprar a prosperidade vai entrar e vai triplicar. Quando essa canela eu soprar a prosperidade vai entrar e vai triplicar’.”

Com música de fundo e vibe enérgica, Giovanna dá um show de beleza e simpatia ao desejar prosperidade a si e aos seguidores.

A simpatia de soprar canela e as atividades da atriz nas redes sociais

A simpatia de soprar canela consiste na seguinte maneira: Quem for realizar o ato deve segurar um punhado de canela em pó na mão direita e repetir três vezes a frase dita por Giovanna Antonelli. Logo após, o pó deverá ser soprado no ar. Vale lembrar que deve ser feito apenas no primeiro dia de cada mês.

Com essa atividade nas redes sociais, a atriz está dando o que falar entre os seguidores e até mesmo colegas de emissora.

Nesta terça-feira (29), a Giovanna havia compartilhado um vídeo seu experimentando os looks para sua personagem, Paula Terrare, da novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’.

Os figurinos da personagem são um dos componentes que ressaltam a marca registrada de Paula na trama das sete, envolvendo cores, classe e exuberância.

Com o fim das gravações da novela, não se sabe quais serão os próximos passos da atriz dentro da emissora.

Contudo, é certeza que Giovanna compartilhará tudo em suas redes, dando a seus seguidores cada detalhe do quem virá pela frente.