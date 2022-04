Esta é a atriz que abandonou ‘Bridgerton’ por outro projeto da Netflix

‘Bridgerton’, que estreou há pouco mais de uma semana no catálogo da Netflix e já figura como a produção mais vista de acordo com o ranking Top10 no Brasil, precisou passar por mudanças de roteiro na segunda temporada. Isso porque, houve um integrante do elenco que saiu da série.

Além de Regé-Jean Page, que interpretou Simon Basset, o Duque de Hastings na primeira temporada, e que anunciou que não faria parte dos novos episódios da série Netflix produzida por Shonda Rhimes, outra personagem precisou ser substituída: Francesca Bridgerton, a sexta filha de Lady Violet.

Embora não tenha aparecido tanto na primeira temporada, era esperado que Francesca (Ruby Stokes) se tornasse mais relevante na sequência, contudo isso não acontecerá e esta informação foi confirmada pelo próprio Chris Van Dusen, showrunner da série. Apesar disso, a atriz britânica de 21 anos, gravou cenas para três episódios antes de deixar a segunda temporada.

Em entrevista ao TVLine, Chris Van Dusen explicou que Ruby Stokes teve que sair do elenco devido a um compromisso anterior com outra série da Netflix: ‘Lockwood & Co’. Trata-se de uma série de suspense sobrenatural na qual também estrelam Cameron Chapman e Ali Hadji-Heshmati. O roteiro é escrito por Jonathan Stroud.

“Eu amo Francesca, mas nós a perdemos no meio da 2ª temporada”, disse Van Dusen. “Depois de esgotar todas as outras opções, ela infelizmente teve que sair por motivos além do nosso controle. Talvez a terceira temporada seja o charme”.

O romance de Julia Quinn que conta a história de Francesca Bridgerton é intitulado ‘The Heart of a Bridgerton’. Nele Francesca é casada com John e o romance conta como Michael Stirling se apaixona por ela. Quando John morre, Francesca não entende por que sua melhor amiga não está ao seu lado para consolá-la, nem mesmo Michael pode estar próximo por causa do amor que ainda sente por ela.

Por enquanto, o que se sabe é que Francesca compartilhará algumas cenas com Eloise na segunda temporada. Uma delas envolve o filho de Daphne e outra refere-se à estreia de sua irmã na sociedade londrina. Francesca é personagem central do sexto livro de Julia Quinn, que talvez coincida com a sexta temporada da série da Netflix.