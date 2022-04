Esposa de Arthur Aguiar usa redes sociais para defender filha de hater que desejou seu mal

Esposa de Arthur Aguiar defende filha do casal nas redes Instagram (Reprodução)

A coach fitness e influencer Maíra Cardi recorreu às redes sociais para defender a filha, Sophia, de apenas 3 anos, fruto do relacionamento com o ator e participante do “BBB 22″ Arthur Aguiar.

Maíra compartilhou em seu perfil na última sexta-feira (1º) uma publicação feito por alguém que diz ser fã do reality show do TV Globo e que desejou que algo grave acontecesse com a pequena para que Arthur fosse obrigado a abandonar o programa.

“Podia acontecer alguma coisa com a filha do Arthur para ele ter que sair logo do BBB”, começa a publicação. Em seguida, o hater faz xinga o ator e diz não aguentar mais vê-lo na casa: “Eu não estou suportando esse anão de merda”.

A influenciadora digital disse que atacar uma criança era algo muito sério, além de ser uma maldade.

“Gente, isso é muito sério. Não ataquem uma criança! Que maldade! Que deus possa preencher o coração dessa moça de amor, para que ela possa se sentir tão amada ao ponta de transbordar o que não tem. Deus guarde e proteja minha filha da maldade que não pertence a ela! Não deixem de orar pela vida da Sophia. Obrigada”, afirmou.

