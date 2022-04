Castigo do monstro no ‘BBB 22′ diverte as redes sociais; veja as reações

Arthur e PA cumprem castigo do monstro no 'BBB' Globo (Reprodução)

O castigo do monstro no “BBB 22″ diverte os usuários das redes sociais. Jessilane, anjo da semana, escolheu Arthur Aguiar e Paulo André para se vestirem de piratas e ficarem de sentinela em uma base no gramado da casa.

Arthur e PA, então, elegeram seus “novos nomes” – Belenda e Bonança – e brincaram de encenar uma rotina em alto-mar.

A fantasia conta com papagaios que já foram até batizados pela dupla: Bartolomeu e Benício.

Nas web, o castigo parece ter agradado. Confira algumas reações:

Já temos o melhor monstro da edição #bbb22 Arthur e PA pic.twitter.com/GZxQDJg7r3 — TIAZONA DO SOFÁ 🍞 (@tiazonadosofa) April 1, 2022

O edit de milhões, o melhor monstro dessa edição, Arthur e PA são os melhores 🏁✨ #bbb22



pic.twitter.com/vRdrDCiP8h — ka 🦀 / ✨🍞/ 🏁| (@exogotalent) April 1, 2022

Arthur e PA são maravilhosos ✨🍞🍞🏁 melhores monstros pic.twitter.com/vbI0vYL9XI — alice sacada (@SacadaAlice) April 1, 2022

Apesar das brincadeiras, Arthur não gostou a indicação de Jessi e reclamou: “Eu não entendi nada. Fui Anjo três vezes e não dei monstro nenhuma vez para a Jessi”.

PA também se mostrou chateado e falou que não vai dar estalecas para as compras da semana.

O paredão do ‘BBB’

Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva estão no 11º paredão do “BBB 22″, que foi formado na sexta-feira (1º), surpreendendo os brothers e sisters.

Como o anjo é autoimune, Jessi não correu risco, da mesma forma que Gustavo, que é o líder e indicou Paulo André. Depois, ele indicou Eslovênia e os demais participantes votaram no confessionário. Douglas Silva acabou indo para a berlinda também.

Festa para compensar

Mesmo com um paredão chegando, os participantes do “BBB″ merecem relaxar e curtir mais uma festa. Neste sábado (2), Alexandre Pires e Seu Jorge agitam a casa.

No jardim da casa, os cantores apresentam parte do repertório da turnê que estão levando pelo Brasil. Ainda como Top 10, os brothers e sisters vão dançar ao som dos hits “Mina do Condomínio”, “Burguesinha”, “Que Se Chama Amor” e “Sai da Minha Aba”, entre outros.

Já a decoração será inspirada na “festa no apê”, e o portal de acesso ao espaço será como um elevador interativo. Já no espaço da festa, uma vista digna de rooftop vai encantar os participantes do reality show da Globo.

