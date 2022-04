4 personagens marcaram a carreira de Irandhir Santos na TV, antes de ‘Pantanal’

Irandhir Santos foi um dos nomes mais comentados durante a semana. Na pele de Joventino, no remake da novela “Pantanal”, ele chamou a atenção do público que assistiu a estreia da trama. Mas, o famoso não fez sucesso apenas na novela de Bruno Luperi, confira abaixo outros momentos marcantes da carreira do ator.

A Pedra do Reino (2007)

Irandhir Santos na série "A Pedra do Reino", de 2007 (Reprodução)

A carreira na televisão deste pernambucano, que nasceu na cidade Barreiros, começou na minissérie “A Pedra do Reino”, onde interpretou Dom Pedro Dinis Quaderna.

Dirigida por Luiz Fernando Carvalho, a produção foi exibida pela Globo, e foi uma homenagem aos 80 anos do escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, autor do livro “Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta”, que inspirou a minissérie.

As gravações de “A Pedra do Reino” aconteceram na cidade de Taperoá, na Paraíba, onde Ariano Suassuna passou sua infância.

Meu Pedacinho de Chão (2014)

Irandhir Santos participou da novela "Meu Pedacinho de Chão", da Globo (Reprodução/Globo)

Nesta trama da Globo, exibida às 18 horas, Irandhir Santos encarou um personagem lúdico, chamado José Aparecido Menezes, ou apenas Zelão.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, o mesmo autor da versão original de “Pantanal”, a trama conta a história da professora Juliana na cidade de Vila de Santa Fé, onde ela conhece o peão Zelão, que cria um amor platônico pela educadora.

Como ela acaba se apaixonando por outros personagens, o peão, interpretado por Irandhir, acaba ficando com ciúme e a fúria começa a fazer parte de sua personalidade.

Velho Chico (2016)

Ator Irandhir Santos gravou a novela "Velho Chico", a primeira em horário nobre (Reprodução/Globo)

Em 2016, o ator pernambucano deu vida a Bento dos Anjos, na novela “Velho Chico”, também exibida na horário nobre da Globo.

No folhetim, o personagem era filho de Belmiro e Piedade e irmão de Santo. Nascendo em uma uma fazenda, ele acaba se mudando para a capital, com a desculpa de completar seus estudos, voltando anos depois.

Em “Velho Chico”, ele consegue se eleger vereador e acaba encabeçando uma luta sem trégua pelo Velho Chico e pelo povo beiradeiro.

Amor de Mãe (2019)

Na novela "Amor de Mãe", da Globo, Irandhir Santos interpretou o vilão Álvaro (Reprodução/Globo)

Esta foi a última novela de Irandhir antes de “Pantanal”. Na trama, que foi paralisada por causa da pandemia da covid-19, ele interpretou o vilão Álvaro da Nóbrega.

Escrita por Manuela Dias, a novela tinha como história central a vida das protagonistas Lurdes, Vitória e Thelma, mas o personagem de Irandhir roubou a cena várias vezes e conseguiu se tornar um papel marcante na trama.

Um dos momentos mais marcantes da história do personagem é quando Álvaro vai parar atrás das grades, que aconteceu na segunda fase de “Amor de Mãe”, a partir daí, ele começa a bolar planos maléficos para quando deixar a prisão.

