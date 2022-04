Thelma Assis diz que vai processar racistas que baterem de frente com ela

A médica anestesiologista Thelma Assis sabe a importância que sua vitória na 20ª temporada do “Big Brother Brasil” teve, em questão de representatividade.

Em recente entrevista à revista Quem, ela garantiu: “toda vez que racista bater de frente comigo vai ser processado. Não faço só por mim, faço pelas pessoas que se identificam e são ofendidas também”.

Desde que foi se destacando no reality show, Thelma passou a ser vítima de falas racistas nas redes sociais. Justamente por isso, desde que saiu do confinamento ela passou a utilizar suas redes sociais para falar sobre questões raciais e dar voz à causa.

“Quando saí do BBB foi que tive noção do que tinha sido a minha edição e do quanto a questão da representatividade é importante. Eu me senti muito sozinha dentro da edição como a única mulher preta retinta e eu sabia que estava representando muitas mulheres aqui fora, mas só quando a gente sai é que temos noção desse impacto”, disse a médica.

“Resolvi pautar causas sociais, que é com o que as pessoas se identificam comigo, as mulheres pretas, que são a base da sociedade, e falar sobre tudo o que eu concordo ou não (...) Política é conversar, discutir, não só votar”, completou.

BBB 20

Thelma venceu o Big Brother Brasil 2020, com 44,10% dos votos. Ela desbancou famosos, incluindo suas amigas de confinamento, a influenciadora Rafa Kalimann e a cantora Manu Gavassi.

A edição que a médica participou foi a primeira no formato Camarote e Pipoca, em que brothers inscritos disputam o prêmio com convidados, já conhecidos pelo público externo.

Na época, a mudança beneficiou o programa, que viu sua audiência crescer após anos de marasmo.

