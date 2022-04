“So vi o airbag na minha cara”: motorista que levava o ex-BBB disse que cochilou

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

O motorista de aplicativo que dirigia o carro que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi e se envolveu em acidente na madrugada desta quinta-feira em São Paulo acredita que cochilou ao volante no momento da batidas.

O carro bateu na traseira de um caminhão na Marginal Pinheiros e Rodrigo foi arremessado para fora do carro com a força da batida.

Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo.

Ele disse que estava usando cinto de segurança no momento do acidente e por isso não se feriu, mas o ex-BBB não usava, apesar de tê-lo advertido assim que entrou no carro.

Rodrigo Mussi sofreu múltiplas lesões, incluindo um traumatismo craniano grave e está internado no Hospital das Clínicas, na zona oeste da Capital.

LEIA TAMBÉM: Corrente de oração pelo ex-BBB Rodrigo mobiliza as redes sociais

Assim que foi internado o paciente foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna, mas a lesão da cabeça é que mais preocupa a equipe médica no momento. Segundo os médicos, seu estado de saúde é considerado delicado, mas estável.

O ex-BBB deve permanecer em observação pelas próximas 48h e só então a equipe médica avaliará qual procedimento será adotado.

Segundo o motorista, que passou por teste de bafômetro, o passageiro voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde foi assistir à final do Campeonato Paulista.

Pode Interessar também: