Sem salário e costelas quebradas: foi assim que Jim Carrey gravou ‘Sim Senhor’

Jim Carrey é um dos comediantes mais conhecidos de Hollywood - e um dos mais queridos no Brasil. Com um extenso currículo de filmes, em “Sim Senhor” ele passou por algumas situações complicadas.

O filme, exibido nesta sexta-feira (1º) na “Sessão da Tarde”, conta a história de um homem que diz “não” a tudo. Seus dias são monótonos, até que conversa com um amigo e decide mudar de vida: entra em um programa de auto-ajuda baseado em dizer “sim”.

Durante as gravações, Carrey acabou sofrendo um acidente: ao tentar ser criativo em uma cena em que precisava derrubar a bebida de outro personagem, ele acabou quebrando três costelas ao cair.

“Fiz esse tipo de humor a vida inteira, mas no meio da ação, pensei ‘vou mudar as coisas aqui.’ Queria colocar o meu corpo todo na cena e bati com força”, disse o ator, em entrevista em 2008, época de lançamento do filme.

Mesmo assim, isso não desmotivou o ator, que seguiu filmando suas cenas até o fim das gravações. Na verdade, ele foi além: pediu para dispensar seu dublê nas cenas de bungee jump.

Isso gerou um certo conflito com a seguradora da produção, que não queria pagar o valor de um ator principal, caso de Jim Carrey. Para seguir com o plano, eles entraram em um acordo de que as cenas envolvendo a prática seriam gravadas uma única vez - e assim foi feito.

Sem salário

Originalmente, Jack Black deveria dar vida a Carl, mas o ator recusou o papel. Jim Carrey aceitou protagonizar “Sim Senhor” após ler o roteiro.

Ele entendeu que conseguiria atuar em algumas cenas verdadeiramente engraçadas, ao mesmo tempo em que faria o público refletir se estaria aceitando tudo passivamente na vida.

Carrey acreditou tanto no projeto que recusou um salário pelo papel. Em vez disso, ele preferiu ficar com 36,2% dos lucros do filme. Considerando que o filme teve cerca de 320 milhões de dólares de faturamento, é possível dizer que essa foi uma baita jogada.

