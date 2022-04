SBT tira Bom Dia & Cia do ar após telespectadores acusarem Sílvia Abravanel de manipular prêmio

A apresentadora Silvia Abravanel, filha número 2 de Sílvio Santos, e o programa Bom Dia & Cia já estão fora da grade de programação do SBT para a semana que vem. A decisão foi tomada porque o público está acusando a filha do dono da emissora de manipular a roleta de prêmio da atração, segundo notícia do site TV Pop.

No programa da última quarta-feira, Silvia perguntou a uma criança que tinha acabado de ganhar uma prova qual prêmio ele gostaria de ganhar, mas a ligação caiu antes dele escolher. A apresentadora escolheu pela criança e girou a roleta do programa, que dá prêmios variados, mas forçou a parada no valor de R$ 400 com a mão.

Os telespectadores não gostaram da atitude da filha de Sílvio e nas redes sociais acusaram-na de trapacear, já que provavelmente a criança ganharia mais dinheiro se a roleta continuasse girando. Isso porque a roleta do programa dá prêmios em dinheiro, mas também videogames, tablets e notebooks, cujos valores são bem maiores.

LEIA TAMBÉM: Ex-BBB Rodrigo sofre grave acidente de carro e passa por cirurgia na cabeça

Na nova grade apresentada pelo SBT para a semana que vem, o noticioso Primeiro Impacto aumentou seu horário e vai ficar no ar das 6h ao meio-dia, sendo substituído na sequência pelo programa Notícias Impressionantes. Na faixa das 13h, continuarão as séries adolescentes e logo em seguidas entra no ar o Casos de Família.

Veja o trecho do programa que gerou a acusação de manipulação:

A criança pedindo algo do Lucas Neto pra Silvia Abravanel. #BomDiaECia pic.twitter.com/D4Tn9RBuYi — Diário (@diariodenovelas) March 30, 2022

O programa Bom Dia & Cia estava no ar há quase 29 anos, sendo uma das atrações mais longevas do SBT. Em sua estreia, em 1993, era comandado pela apresentadora Eliana e revelou nomes como Jackeline Petkovic, Maisa Silva, Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara.