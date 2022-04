Quem será o professor de Jojo Todynho na ‘Dança dos Famosos’?

Jojo Todynho estreia na “Dança dos Famosos”, neste domingo (03) e para quem está curioso em saber quem vai ser o professor da funkeira, o mistério foi revelado, já que os ensaios seguem firmes até o fim de semana.

No Instagram, a famosa divulgou um vídeo com o professor e coreógrafo paraense Rolon Ho, que conta com mais de 20 anos de experiência na dança de salão. Sem perder tempo, Rolon Ho também divulgou o vídeo ao lado de Jojo Todynho. No post, ele ensina a funkeira como faz para bater cabelo ao som de Joelma. Será que esse casal promete na competição?

O dançarino começou a carreira em um projeto social, que acontecia em uma escola pública na cidade de Belém, no Pará. Mas, com o passar dos anos, Rolon começou a ficar conhecido na capital paraense e acabou chamando a atenção de bandas, como Calypso, que na época tinha à frente o casal Joelma e Chimbinha.

Com a explosão da banda e fazendo inúmeros shows pelo Brasil, o dançarino, que hoje está na “Dança dos Famosos”, da Globo, acabou chegando ao Rio de Janeiro, onde fica o Projac. Na cidade maravilhosa, ele acabou ganhando espaço ao mostrar a diversidade cultural do Pará.

Paraense Rolon Ho, da Banda Calypso, será o professor de Jojo Todynho na "Dança dos Famosos" de 2022 (Divulgação/Globo)

Durante a apresentação do elenco deste ano, a famosa, que já esteve no reality show “A Fazenda 12″, da Record TV, contou qual a sensação de se desafiar no quadro, que já foi comandado por Faustão e Tiago Leifert: “Quando veio o convite, falei ‘obviamente’. Depois já bateu o medo, achei que não ia, mas no fim disse que sim. Estou apavorada”.

A famosa falou para Luciano Huck que rebola e se diverte, mas não tem muita coordenação motora: “Eu danço de rebolar, mas não de fazer coisas mais específicas. Tenho ‘zero’ coordenação motora, então acho que todos os estilos de dança vão dar trabalho. No samba, acho que pode acontecer de conseguir dar um bom remelexo. Vou me desafiar e dar o melhor de mim”.

Elenco da "Dança dos Famosos" de 2022 ELENCO DANÇA DOS FAMOSOS (Fabio Rocha/Globo/Fabio Rocha)

A “Dança dos Famosos” começa no próximo domingo (03), quando o time feminino se enfrenta ao som do forró eletrônico. Além de Jojo Todynho, o grupo das famosas é composto por Ana Furtado, Gkay, Jéssica Ellen, Vitória Strada e Zezé Polessa. Já no próximo fim de semana, o time masculino, formado por Douglas Souza, Gil do Vigor, Sérgio Menezes, Tierry, Vitão e Xande de Pilares, se enfrenta.

Neste ano, o time de professores será formado por Lore Improta, Mayara Rosa, Gabe Cardoso, Bia Marques, Mariana Torres, Carla Bruno, Marcus Lobo, Rodrigo Thomaz, Wagner Santos, Hugo Frade, Rolon Ho e Leandro Azevedo.

